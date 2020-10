Ernesto Cázares protagoniza discusión con Heliud Pulido en Exatlón

Ernesto Cázares y Heliud Pulido hicieron calentar los ánimos en la última transmisión del programa Exatlón tras protagonizar discusión.

Y es que los dos participantes de los equipos de Héroes y Titanes comenzaron a hacerse de palabras luego de que Pulido empujara a Cázares tras plantarse frente a él cuando Casandra y Mariana Ugalde estaban en competencia.

Al terminar la competencia, ambos competidores se encararon.

“No tiene porque (meterse), ni siquiera me estoy metiendo con Casandra, yo vengo con Mariana”, comentó Heliud a su equipo, entonces Ernesto dijo: “no te estoy diciendo nada, no estamos hablando de eso”.

Pese al tenso momento, ambos decidieron calmar las cosas conversando.

“No pues es que mira, yo no vengo con ustedes, yo vengo con Mariana gritándole, ‘venga Mary’, y me dices: ‘hazte para atrás’”, “pero te lo pedí por favor”, lo interrumpió Ernesto; “yo no le estoy diciendo nada a Casandra”, refutó Heliud.

¡Los ánimos se encienden en el Exatlón! Mientras tanto, MVP le da otro punto a los HÉROES... Ve aquí Azteca UNO en vivo y GRATIS → https://t.co/OxpaVIsCOJ#PorFortalezaYo pic.twitter.com/Kew6KrHVrN — Exatlón México (@ExatlonMx) October 20, 2020