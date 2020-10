Abandona Gobierno federal a empresas: Enoch Castellanos

El gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, no ha manejado una política fiscal que incentive a las empresas cuando son quienes generan el 80% del empleo en el país, dijo Enoch Castellanos Férez, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), quien se reunió con empresarios de la Comarca Lagunera de Durango y Aseguró que declarar una nueva cuarentena en este punto sería trágico para la economía del país.

Castellanos visitó las instalaciones de Canacintra de Gómez Palacio donde tuvo un encuentro con los afiliados al igual que en el vecino municipio de Torreón.

Los empresarios afiliados hablaron de la reactivación económica y del panorama nacional por el impacto de la pandemia.

"La región Lagunera siempre ha sido muy progresista en cuanto a las inversiones que llegan tenemos dos delegaciones aquí y siguen llegando las inversiones", dijo el presidente de Canacintra en el país.

Mencionó que tuvo la oportunidad de visitar algunas empresas locales y que están trabajando la mayoría en en 60% principalmente del giro industrial y considera que en términos generales se encuentra la región con más actividad que en muchas otras partes de la república.

"Es una realidad que al ser Coahuila un estado fronterizo las exportaciones de productos metalmecánicos, autopartes electrodomésticos, etcétera, pueden ser jalados por la demanda que hay en Estados Unidos y eso impacta en el mercado interno", dijo el presidente de Canacintra.

No obstante aseguró que declarar una nueva cuarentena en el país sería trágico pues sin duda el 2021 será un año complejo pues aún si se llega a concretar una vacuna para principios de año el aplicarla a 130 millones de mexicanos llevaría prácticamente todo el año próximo, mencionó.

Recordó que las empresas que no fueron consideradas esenciales duraron 90 días detenidas en sus actividades y eso mermó en su flujo de efectivo, en sus reservas, en la falta de liquidez y no hubo ningún apoyo fiscal de importancia "pues la política fiscal del Gobierno Federal fue nula y esto dejó a las empresas sin ingresos pero con la obligación de seguir pagando servicios, impuestos, se metió un programa de la banca para generar cuatro meses de gracia que muchas empresas han usado pero ya se llegó el momento de pagar, se terminan esos cuatro meses y este es el momento de la verdad y las empresas que no llegan a un punto de equilibrio, es decir si los ingresos no sirven para pagar sus costos o gastos, hay insuficiencia para pagar sus créditos", enfatizó.