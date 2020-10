Acusan de racista a personaje de la 'India María' en La Más Draga 3

El pasado martes, la transmisión del reciente episodio del programa La Más Draga 3 generó controversia y debate en Twitter luego de que el coach Johnny Carmona señalara racismo por la vestimenta de uno de los participantes que se caracterizó de la “India María”.

Al momento de que uno de los concursantes se presentó ante los jueces para ser evaluado, Carmona aseguró que el atuendo lo ponía incómodo y se refirió al personaje interpretado por la actriz María Elena Velasco.

“Hacía mofa, exageración de un pueblo originario que en los 80 no estábamos tan sensibles respecto a este tema. Esto no debe demeritar el desempeño en el escenario; esto, simplemente dije ‘a mi me pone incómodo que los temas se traigan cuando ya debimos haber superado esto hace mucho tiempo’”, fueron las palabras que el juez emitió durante la quinta transmisión de La más Draga 3.

Tras escuchar sus palabras, la actriz y conductora Maribel Guardia, quien participó como invitada en la emisión, salió en defensa del personaje de “La India María”, al asegurar que representó durante mucho tiempo a la comunidad indígena, a tal grado que cientos de países creían que ella era uno más.

Busqué por qué la India María era tendencia y aquí la razón



A mí nunca me gustó el personaje, ni se me hacía divertida; considero que alimentó muchos estereotipos para quienes venimos de una comunidad indígena.

Y hay quienes dicen que es un “tributo”https://t.co/Jtv76oXccK — Marco Antonio (@AyookMarco) October 21, 2020

Luego de la polémica generada en el programa, las reacciones por parte de internautas no se hicieron esperar, pues en redes sociales se desató un debate respecto al icónico personaje de la cultura mexicana de los años 89 y 90.

“La India María no era una mofa a los indígenas, era una crítica social justo al clasismo de la época, porque en sus películas siempre fue una heroína que salía avante a pesar de la discriminación,” se lee en uno de los cientos de comentarios que se compartieron en las redes.

Johnny: la India María se me hace clasista

Maribel Guardia: #lamasdraga3 pic.twitter.com/ImnAsuOB5B — (@gxnzalxmartinez) October 21, 2020

Como dijo Maribel Guardia: la India María era un personaje que representó mucho a la comunidad indígena a tal grado que ciertos países creían que era de ellos. Todos tenemos sangre indígena y Regina lo hizo como un tributo a su comunidad. #LaMasDraga3 #LaMasDraga pic.twitter.com/r1tZJqLTJc — ცٳųɛ (@SensateForever) October 21, 2020

Cuando llegues a ganar un “Ariel”, cuando seas alguien ICÓNICO para este país, dices tus estupideces, La India María, encarnaba las virtudes de la honradez, la lealtad, la generosidad y el trabajo, así como también la vida tradicional del campo Mexicano. @johnnycarmonapic.twitter.com/k7VZGOBUBx — El Vic (@Snovalito) October 21, 2020

Qué bonito es pensar a las comunidades indígenas como “inocentes”, “generosos”, “honrados” y como “patrimonio”, tal como nos ha hecho creer la imagen de la india María, ahhh pero qué no se levanten o exijan sus derechos porque entonces son salvajes y revoltosos. — Axel R Bautista (@AxelRBautista) October 21, 2020

La carmona hablando de temas raciales siendo blanca fue lo más whitexican que vi hoy, a mi India María nadie me la hace menos, ella le dio visibilidad a un grupo vulnerable y siempre será una de las mejores comediantes de México.#LaMasDraga @bronx_regina la más pic.twitter.com/16wHopksw9 — Moy (@MoyJirm010) October 21, 2020

Homosexuales diciendo que La india María es un tributo supongo que consideran esto un tributo a las personas homosexuales. pic.twitter.com/CQQb8K0nDp — Seluna (@darkmoonselina) October 21, 2020

La patas Carmona sintiendose incómodo por la interpretación de mi @bronx_regina de la India María / Also la Johnny Carmona#LaMasDraga3 #LMD3 pic.twitter.com/Ijrs39Trbn — BROWN SKIN BOY (@DamianFontes_W) October 21, 2020