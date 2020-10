Estudiante queda atorada en una secadora por querer meterse en ella

Un estudiante británica quedó atorada en una máquina para secar ropa luego de intentar meterse en ella tras una noche de fiesta.

Hace unas semanas, Rosie Cole, de 21 años, y sus amigos se habían reunido en una celebración que involucró alcohol y vino. Eventualmente alguien la retó a meterse de cuerpo completo a la secadora y ella aceptó, recoge el diario Metro.

“Estaba con mis otros compañeros de casa y uno de ellos me desafió a entrar. Yo, pensando que no había ninguna posibilidad de que encajara, decidí intentarlo y, para mi sorpresa, me pareció más fácil de lo que pensaba", dijo Cole, estudiante de la Universidad de Hull, en East Yorkshire, Inglaterra.

No obstante, aunque Rosie entró con facilidad a la máquina, ya no pudo salir, ya que tenía las piernas cruzadas y el pequeño espacio no le permitía separarlas.

Entre risas y preocupación, sus amigos decidieron llamar al departamento de bomberos, quienes trabajaron, en medio de la cómica y extraña escena, hasta liberar a la chica.