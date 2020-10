La vida premia a Armando Manzanero

El compositor mexicano Armando Manzanero asegura que siempre soñó con el éxito y que ahora, con una larga carrera y de éxitos como Somos novios, Adoro y Esta tarde vi llover, se siente recompensado por la vida.

"Desde que era muy joven me puse a trabajar, no festejaba la Navidad ni iba a esas cosas de los jóvenes llamadas fiestas, si quieres triunfar en la vida, tienes que trabajar mucho", dice Manzanero, quien cumplirá 85 años el próximo 7 de diciembre.

Por eso, el autor nacido en el suroriental estado mexicano de Yucatán, manda como consejo a las nuevas generaciones dedicarse al trabajo constante "para que cuando pase el tiempo cosechen lo que siembran" como él, que afirma comenzó a trabajar a los 12 años de edad.

A Manzanero, 7 de diciembre de 1935, se le ha reconocido con el Premio Grammy a la Carrera artística (2014) y el Premio Patrimonio Cultural de las Américas otorgado por la Organización de Estados Americanos (2015) y este 21 de octubre se prepara para recibir en Miami el Premio Billboard a la Trayectoria.

Reconocido por sus temas románticos, Manzanero es un convencido de que el amor es lo más grande de este mundo, porque de él surgen la esperanza, la solidaridad y el cariño al prójimo tan necesario en estos tiempos de pandemia.

"Siempre le he cantado al amor de pareja, al de un hombre hacia la mujer, pero en estos tiempos en que la humanidad atraviesa momentos difíciles cualquier tema mío puede ser considerado un himno de esperanza", agrega el poeta.

"Creo que les gusta que mis canciones hablen de amor, porque eso significa que siempre habrá esperanza, justo lo que necesitamos en un tiempo como este en el que estamos viviendo una pandemia, siento que el mundo está caminando sobre un alambre y que en cualquier momento puede caer", dice el mexicano.

De hecho, en su natal Mérida, hay un teatro que lleva el nombre del autor de temas como Por debajo de la mesa, Aquel señor, Nada personal, Adoro.

"Me gusta que haya sido en vida (el reconocimiento)", asegura.

Para el compositor hablar de romance es como respirar por eso cree que la pandemia no cambia las cosas del amor: "en mi caso siempre he amado al prójimo, además siempre he cuidado y visto por las personas que están conmigo y creo que el mundo entero también".

Casi en secreto, con la voz baja, expresa su lamento de que actualmente la juventud no se enamore como antes.

"Es una pena que con tanta tecnología y medios como el Facebook, Instagram y Twitter, que se supone que los mantiene más comunicados, no tengan la cercanía ni el tiempo para darse un beso; es incongruente, a más comunicación, menos cercanía, menos caricias", expresa.

También se declara creyente del poder que la música latina tiene en el mundo al sostener que "los cantantes hispanos han conquistado mercados en todos los rincones, pero eso es desde hace muchos años, no es de ahora".

Sin embargo, Manzanero se toma tiempo para respirar, sonreír antes de señalar que "la música mexicana ha sido la madre de todos los géneros en el mundo y Latinoamérica".