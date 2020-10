Le falta una pierna, pero le sobra corazón

- Es la Comarca Lagunera, una tierra fértil en cuanto a hombres de esfuerzo, de esos que nunca aceptan un "no" como respuesta y que en lugar de lamentarse, prefieren poner manos a la obra, aunque en el caso de Francisco Javier Núñez, lo que acciona es su pierna, la única con la que cuenta, pero que es suficiente para hacer lo que más le apasiona: jugar futbol.

Lagunero, de 26 años de edad, se describe como un "futbolista de toda la vida", aunque cuando contaba con escasos 11 años, sufrió un accidente que derivó en que le amputaran su pierna izquierda; podría ser motivo suficiente para terminar sus tiempos como jugador de futbol, pero él tenía otra cosa en mente. "Todo empezó cuando fui a ver a un doctor, me revisó y me dijo que no podría volver a jugar futbol. A los seis meses le llevé el trofeo del mejor portero de la liga. Eso fue lo que impulsó, el que me dijeran que no puedo. Cada vez que me dicen "es que tú no puedes", yo respondo que puedo porque puedo", dice tajante el joven jugador.

Tener que prescindir de una pierna, significó para Javier un obstáculo grande y difícil, pero de ninguna manera representó el final del camino en la búsqueda de conseguir hacer realidad sus sueños: "cuando tuve el accidente, nunca pensé en dejar de jugar, empecé a salir a pelotear con chavos de mi barrio, luego un cuñado, que en paz descanse, me llevó a jugar futbol 7 con un equipo suyo, me ponían de portero y jugué toda la temporada. Luego encontré al equipo Guerreros Laguna, empecé a jugar con ellos y luego pasé a Zorros de Mazatlán, Sinaloa, con quienes juego de manera profesional en la Liga Nacional de Futbol de Amputados. Llevo seis años jugando profesional", relató.

La contingencia del COVID-19 suspendió la temporada de la liga de amputados, por lo que Francisco Javier buscó opciones para seguir jugando y encontró un nuevo equipo en la cancha DXT 23, los "Boludos" lo tratan como si fuera de la familia, sin discriminarlo ni hacerlo menos, es un compañero más en la búsqueda de las victorias. "Encontré al equipo que lo publicaron en Facebook, pedí chance y accedieron. Me llevo muy bien con mis compañeros, son a todo dar, nada de hacerme menos, al contrario, hacen que me sienta a la altura de ellos, todo chido", declaró.

"Me gusta que los rivales no se tientan el corazón para ser más tiernos conmigo, se juega al parejo y eso me ayuda mucho para aumentar mi nivel y regresar muy bien a la liga de amputados cuando se reanude", complementó Núñez, quien apoyado en sus muletas especiales, se desenvuelve en la cancha como un delantero "convencional", sin importar que cuenta con solamente una pierna. "Hablamos con la cancha y con todos los equipos rivales, que reconocen el esfuerzo de Javier, más allá de discriminarlo o hacerle alguna ofensa" recalcó Humberto González, capitán del equipo "Boludos".

Javier llega a la cancha cargando su maleta, vistiendo ropa deportiva y sobre sus muletas, muchas personas creen que va como espectador, pero se sorprenden al verlo cambiarse, colocarse sus calcetas, espinilleras y zapatos de futbol, la camiseta con el 9 en la espalda tomar el balón para empezar a hacer tiros de calentamiento, en los que muestra la potencia y el "toque" de su pie derecho. Silba el árbitro y en ese momento se esfuma cualquier dejo de racismo, de discriminación o segregación, todos los jugadores son iguales y una vez más, el deporte pone la muestra a la sociedad, de que el respeto a las diferencias nos convierte en mejores personas.

"Todos somos amigos y nos sentimos muy orgullosos de que nuestro equipo cuente con una persona como Javier, que es un gran guerrero. Lo hemos tratado como es, como una persona más en el equipo, él entra, juega, sale, los rivales le cometen faltas como a cualquier jugador y es lo más importante, tratarlo como una persona igual a todas. Muchas veces nosotros mismos como sociedad, hacemos a un lado a las personas amputadas, pero en el futbol valoramos más lo que él es como persona, mucho más allá de que le falte una pierna", comentó "El Toy" González.

El futbol se juega con los pies, pero también con el corazón, es Francisco Javier Núñez un ejemplo vivo de ello, una persona que disfruta jugar lo que le apasiona: "yo no soy de las personas que se rinden. Los límites se los pone uno mismo, mi límite está en mi cabeza y más arriba no hay. Aquí andamos luchando", sentenció.

6 AÑOS ha jugado Javier a nivel profesional, en la Liga Nacional de Amputados.