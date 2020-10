Sin precedentes, caso en Fiscalía Anticorrupción

La vinculación a proceso de un funcionario de la Fiscalía Anticorrupción es un hecho sin precedentes por lo que los diputados no tienen claridad en el procedimiento para aplicar una eventual sanción, ni la certeza de que esté contemplado algo así en la ley.

El presidente de la Comisión de Responsabilidades del Congreso, Gerardo Villarreal Solís, no negó que en este caso existen "aristas jurídicas" que pueden desembocar en la separación del cargo, "sin embargo ahorita es un poco inapropiado emitir un juicio al respecto, dado que estamos analizando el caso".

Dijo que aunque ya fue vinculado a proceso, no se puede incurrir en alguna irregularidad por "dejarnos ir de bote pronto".

Expuso que se tiene que analizar el caso ya que no se puede descartar tampoco que la sanción se llegara a revertir, por lo que se tendrá que ponderar la Constitución.

"Es un caso único no suscitado en ningún otro estado, que indudablemente marcará un precedente, pero lo que no podemos permitir es que sea un procedimiento que se trabaje bajo un escenario político (...) los sistemas locales anticorrupción son de nueva creación y existen algunas áreas de oportunidad legislativa que desafortunadamente pueden quedar incluso abiertas a interpretación, es justo lo que no queremos llegar a hacer", enfatizó.