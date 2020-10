Solicitarán expulsión de hermanas Sánchez de Morena

Los resultados que obtuvo Morena en el proceso electoral del pasado domingo en Coahuila son "muy lamentables" y obedecieron a la ausencia de dirigencia estatal y a que las hermanas Hortencia y Miroslava Sánchez Galván "vendieron" la estructura pues la mayoría de las casillas no contaron con representantes de este partido político, consideró Enrique Guzmán del Río, consejero estatal y nacional de Movimiento Regeneración Nacional.

Por lo anterior, indicó que el consejo estatal se reuniría en los próximos días con el propósito de presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y además solicitar la expulsión del partido de dichas personas. "Miroslava estuvo detrás de todo esto, ella estuvo coordinando, no era la que firmaba pero era la que dirigía", apuntó.

"Y ahora queriendo culpar a la militancia, eso es algo muy perverso porque la militancia se comportó a la altura, hubo compra de votos, no salieron a denunciar a tiempo, no hubo defensa del voto, la estructura la vendieron, las casillas no se cuidaron para darle el triunfo al PRI y eso es una traición, sabemos que hubiéramos arrasado en las elecciones pero fuimos traicionados por una dirigencia impuesta, que nadie eligió", expresó.

Dijo que la militancia de Morena está "indignada y molesta" y que Hortencia y Miroslava se han encargado de crear un encono así como de imponer candidatos y candidatas que no tienen trabajo y que están ligados a otras fuerzas políticas.

Guzmán del Río explicó que se tienen que reestructurar las bases y que lo que se aprendió de la pasada jornada electoral es que "se tiene que trabajar con el pueblo porque los candidatos impuestos no funcionan, tienen que salir de entre la militancia, ser gente conocida y que haya trabajado". Agregó que se requiere una dirigencia fuerte y con credibilidad con miras al proceso electoral federal y local del próximo año 2021.