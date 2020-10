Abren investigación por arma extraviada

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se ha abierto una indagación por los hechos donde una oficial de la Dirección Pública Municipal extravió un arma en Torreón, esto luego de que se encontrara en medio de una persecución policiaca.

De acuerdo al fiscal general, Gerardo Márquez, fue el pasado 17 de octubre que ocurrieron los hechos, por lo que la afectada presentó la denuncia el día 18 de octubre por el delito de robo.

Indicó que de acuerdo a los hechos narrados por la mujer en la carpeta de indagación, los hechos habrían ocurrido durante una persecución.

"Fue en un forcejeo que se percató de que ya no tenía la arma, no obstante, no hay ninguna persona como probable señalada en éstos hechos", dijo.

Indico que fue el 17 de octubre día que se hizo una llamada de auxilio, por lo que se encuentran indagando todos las pruebas en torno a esta llamada, en la cual está registrado el domicilio y la ubicación.

Gerardo Márquez indicó que en este año no se han presentado más reportes de extravío en el año.

Fue el día de ayer que se dio a conocer que la tarde del domingo se registró la desaparición del arma de cargo de una oficial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón.

Tras los hechos surgieron dos versiones del extravío del arma, una de las cuales se habría originado cuando ésta se encontraba custodiando a una persona hospitalizada en la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),

En este caso se detalló que el agente se encontraba en el hospital resguardando a un civil, cuando se quito la montadura del arma, una escuadra Beretta 9 milímetros y acudió al sanitario; sin embargo, al regresar al lugar ya no estaba la pistola.

No obstante, luego trascendió que el extravío se habría dado, mientras ésta se encontraba en una operación de seguridad, en especifico en una persecución de forma pedestre por los alrededores de la misma clínica buscando a un sospechoso.

El 40 % de laguneros sufrieron actos de corrupción por elementos

Del mes de enero al mes de septiembre del año 2020, poco más del 40 % de los habitantes de 18 años y más de la región de La Laguna, fueron víctimas de actos de corrupción por parte de personal de seguridad pública, en su mayoría luego de experimentar detenciones.

Luego de que se publicara la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU) por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se dio a conocer que de La Laguna, los habitantes que manifestaron lo anterior, residían en Matamoros y Torreón en Coahuila, así como en Gómez Palacio y Lerdo en Durango.

A nivel nacional se dio a conocer que de enero al mes de septiembre del 2020, se estimó que el 13% de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, del cual 45.6% declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte del personal.

Esta población fue la que tuvo contacto directo con autoridades de seguridad pública por incidentes de tránsito, infracciones, detenciones por riñas, faltas a la moral o administrativas. Entre éstas se encontraron elementos de seguridad pública municipal, estatal y federal.

En relación a Coahuila se dio a conocer que de las regiones analizadas, la comarca lagunera, fue la que alcanzó mayor porcentaje de los habitantes, de 18 años y más, que experimentó estos actos con el 41 %.

En seguida se colocó Piedras Negras con el 27.1 % de su población y por último Saltillo con el 22.5 %.

Lo anterior sin contar aquellos que no fueron entrevistados dentro de la muestra de los encuestados. Se desconoce si estos actos fueron denunciados ante las autoridades correspondientes.

En el mes de mayo de este año 2020 se dio a conocer que el estado de Coahuila se colocó en el segundo, entre las ocho entidades en donde mayor impacto económico hubo por persona, tras incurrir en actos de corrupción en el año 2019.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 informó que en se sentido en Coahuila en el 2019 fue de 15 mil 410 víctimas de corrupción por cada cien mil habitantes, mientras que los actos de corrupción registrados fueron de 50 mil 307.

A nivel nacional el trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción durante 2019 fue el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2%.