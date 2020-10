Comienza Barcelona con el pie derecho

Al compás de un penal de Lionel Messi, el Barcelona abrumó ayer 5-1 al Ferencváros en su primer partido por la Liga de Campeones desde la debacle 8-2 ante Bayern Múnich en la pasada edición.

Ansu Fati, Philippe Coutinho, Pedri y Ousmane Dembélé también remecieron las redes para que el "Barça" arrancase su andadura en el Grupo G con una victoria aplastante.

"Que haya gente arriba y que dé este rendimiento es lo mejor", se entusiasmó el técnico azulgrana Ronald Koeman. "Si había dudas con el gol ha quedado claro esta noche. Todos los jugadores han demostrado su calidad y han marcado goles. Hemos visto un gran Messi que ha dado dos asistencias y nos vamos contentos a casa".

Ihor Kharatin anotó el gol de Ferencváros al ejecutar un penal que se señaló tras la roja directa al zaguero Gerard Piqué a 20 minutos del final. La expulsión le impedirá al veterano central jugar contra la Juventus en el próximo partido.

11 DISPAROS a gol tuvo Barcelona, mientras que Ferencváros solo tuvo dos tiros a portería.

El "Barça", tratando de conquistar su primer título de la Champions desde 2015, fue vapuleado por el Bayern en agosto en los cuartos de final del pasado torneo. Esa derrota coronó la primera temporada sin títulos del club catalán desde 2007-08, amén de provocar un abortado intento de Messi de marcharse.

En el otro partido de la llave, el delantero Álvaro Morata firmó un doblete y la Juve sacó una victoria 2-0 de visita al Dínamo de Kiev.

Jugar sin Cristiano Ronaldo no fue un problema para la Juve. Morata abrió el marcador justo después de la reanudación y sentenció a los 84 minutos para que los Bianconeri se embolsaran sus primeros tres puntos.

Cristiano Ronaldo fue descartado tras arrojar positivo en una prueba de coronavirus la semana pasada.

La pandemia de coronavirus he hecho que la mayor parte de los partidos de la fase de grupos se disputan sin público o con un puñado. Pero se permitió el ingreso de 20,000 espectadores al compromiso del campeón de Italia en Kiev.

También fue el primer partido del técnico juventino Andre Pirlo al mando del club en la Champions.

La Juve logró romper el candado defensivo de su anfitrión ucraniana en el primer minuto de la segunda parte. Aaron Ramsey acomodó el balón con un taconazo a Dejan Kulusevski, cuyo remate fue repelido por el arquero Heorhiy Bushchan, pero el español Morata capitalizó el rebote.

Morata, quien llegó a Turín tras ser cedido a préstamo por el Atlético de Madrid el mes pasado, aumentó a seis minutos del final al cabecear un centro del colombiano Juan Guillermo Cuadrado.

Partidos para hoy

Hora Local Visitante 11:55 Salzburgo vs. Lokomotiv 11:55 Real Madrid vs. Shakhtar 14:00 Ajax vs. Liverpool 14:00 Bayern M. vs. A. Madrid 14:00 Midtjylland vs. Atalanta 14:00 Inter vs. Gladbach 14:00 M. City vs. Porto 14:00 Olympiakos vs. Marsella