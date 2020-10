Inician hoy cómputos distritales del IEC

Hoy inician los cómputos distritales en los comités del Instituto Electoral de Coahuila (IEC). En Torreón se estima que se abrirán alrededor de 400 paquetes electorales para un recuento voto por voto, mientras que en el resto se procedería al cotejo de actas.

Los cómputos son la suma que realiza el comité correspondiente de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en un distrito electoral. Comenzarán este miércoles 21 de octubre a las 8:00 horas y deberán concluir, a más tardar, el sábado 24. Cada cómputo se llevará a cabo en las sedes de los comités distritales del IEC.

Hay dos variantes a considerar en este proceso: el cotejo de las actas y el recuento de votos, que puede ser parcial o total. En el caso de Torreón hay cuatro distritos, el 08 informó que se procederá al recuento del 5 por ciento, en el 09 serían 138 paquetes en total. En el 10 se contempla el recuento de 128 y en el 11, de 96.

De acuerdo al artículo 38 de los lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputos en los procesos electorales en el estado de Coahuila, procede un recuento parcial cuando el paquete electoral se reciba con muestras de alteración, si los resultados de las actas no coinciden, si se detectan alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, si no existe acta en el paquete electoral, cuando existen errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas que no pueden corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado, cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugar en votación, cuando todos los votos depositados sean a favor de un mismo partido o candidato independiente.

El artículo 40 señala que procede el recuento total cuando exista indicio suficiente de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección de mayoría relativa y el que haya obtenido el segundo lugar en votación sea igual o menor a un punto porcentual.

Recuento

