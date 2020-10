Extravío de arma de elemento en Torreón

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), informó que se ha abierto una investigación por los hechos donde una oficial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón, extravió su arma luego de que se encontrara en medio de una persecución pedestre.

De acuerdo con el fiscal general, Gerardo Márquez, el pasado 17 de octubre ocurrieron los hechos, por lo que la afectada presentó la denuncia el día 18 de octubre por el delito de robo.

Indicó que según lo narrado por la mujer policía, los hechos habrían ocurrido durante una persecución. "Fue en un forcejeo que se percató de que ya no tenía el arma; no obstante, no hay ninguna persona como probable responsable señalada por estos hechos", dijo el titular de la FGEC.

Por otra parte, Gerardo Márquez también indicó que en este año no se han presentado más reportes de extravío de pistolas.

Los hechos

Ayer se dio a conocer que la tarde del domingo se registró la desaparición del arma de cargo de una oficial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón.

Tras los hechos surgieron dos versiones, una de ellas decía que cuando la policía se encontraba custodiando a una persona hospitalizada en la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se quito la montadura del arma, una escuadra Beretta 9 milímetros y acudió al sanitario; sin embargo, al regresar al lugar ya no estaba la pistola.

Luego trascendió que el extravío se habría dado mientras la agente se encontraba en una operación de seguridad, en especifico en una persecución de forma pedestre por los alrededores de la misma clínica buscando a un sospechoso.

INDAGAN

La denuncia

