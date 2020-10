Tenoch Huerta revela que tiene COVID-19

El actor Tenoch Huerta ha dado a conocer a través de su cuenta de Instagram que tras realizarse una prueba es que ha dado positivo a COVID-19, por lo que ha tenido que posponer proyectos y se ha metido en cuarentena. El intérprete de cintas como "Güeros" dio a conocer que está participando en un acto que buscaba recaudar fondos para grabar una cinta.

Cuando daba a conocer la noticia entonces interrumpió para dar a conocer la "mala noticia" que tenía que dar a sus fans: "Me dio COVID y vamos a tener que parar un ratito, un ratito, un par de semanas vamos a tener que posponer esto. De dos a tres semanitas en lo que me aliviano". El actor mexicano no dio más detalles sobre la enfermedad que padece, si ha presentado síntomas o bien es asintomático, pero al menos dio a entender que por unos días estará alejado de sus actividades, tales como reunirse con los ganadores de la actividad para impulsar su cinta.

En el acto en el que participa es para poder filmar una cinta llamada "Tare", en la cual participará como codirector junto a Andrea Martínez Crowther. Para recaudar fondos es que se vendió comida mexicana como tlayudas, las cuales fueron reconocidas hace tiempo como uno de los platillos más exquisitos de América Latina.