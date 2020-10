Muere a los 62 años Tony Lewis, vocalista y bajista de The Outfield

Hoy una vez más el mundo de la música se viste de luto y es que Tony Lewis, cantante y bajista del grupo The Outfield, falleció a los 62 años de edad.

La revista "Rolling Stone" fue de las primeras en dar la información e indicó que hasta el momento las causas de su muerte no han sido reveladas por la familia o amigos.

Sin embargo, en la cuenta oficial del cantante de éxitos como Your Love se subió el anuncio en donde explican que fue inesperado el fallecimiento del músico y líder de una de las bandas más importantes en los 80-90.

"Es con gran tristeza y pesar anunciar que Tony Lewis falleció inesperadamente. Era un alma hermosa que tocó tantas vidas con su amor, su espíritu y su música. Amaba mucho a sus fans y disfrutó de cada oportunidad que tuvo cuando los conoció a todos. Respete la privacidad de la familia durante este momento difícil".

Desde muy joven, Lewis mostró amor por la música y fue cuando cursaba secundaria que se juntaría con Alan Jackam para formar su primera banda, pero fue en 1984 que los dos crearan The Outfield.

Juntos con el talento de John Spinks (guitarrista) y Simon Dawson (baterista) alacazaron la fama tras grabar su álbum debut Play Deep en 1985, donde se encontraban temas que a la larga se convirtieron en himnos de la juventud como Your Love y All the love.

Tres esto, la banda grabó 8 discos más, pero nunca pudo conseguir el éxito de su primer disco y fue hasta el 2011 cuando grabaron Replay último material de The Outfield.