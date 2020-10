Mario Bautista despide a mujer, lo graban y quita celular a reportera

De nueva cuenta el influencer Mario Bautista está en medio de la polémica, luego de que este fin de semana se dio a conocer que agredió a una reportera.

El también cantante fue captado en Los Ángeles, Estados Unidos, besando a una mujer en la entrada de un hotel, según compartió el periodista de espectáculos Javier Ceriani, a través de Instagram.

De acuerdo con su publicación, Bautista le "robó el celular" a la reportera que los estaba grabando y ésta tomó medidas contra él.

"(Mario) fue denunciado a la policía y esperemos que no vuelva a 'agredirnos' a los periodistas y a la libre prensa de USA", escribió Ceriani. "Si no quiere ser famoso que no sea youtuber, hay otras profesiones", remató.

En abril de este año Bautista fue acusado de corrupción de menores, hechos que siempre negó y a las que dio vuelta de hoja diciendo que de ser verdad hubiera dado la cara.

Según relató Ceriani en el programa Chisme no like, la reportera Nelssie Carrillo estaba haciendo guardia afuera del hotel Marriot de Burbank pues se decía que ahí estaba Marjorie de Souza, fue entonces cuando vio que Bautisra estaba acompañando a una chica a su Uber.

Bautista le pidió parar el video y acto seguido tomó el celular para borrarlo sin embargo la reportera pudo recuperar el archivo que fue compartido en el programa. De acuerdo con el periodista ya hay un registro de Bautista por haber tomado el teléfono de la reportera.