Eduardo Videgaray asegura que su ex lo extorsionó con 20 mdp

La semana pasada, Eduardo Videgaray se vio envuelto en la polémica luego de que su exesposa Rachel Warrington Blair, lo acusara de haberla golpeado durante su matrimonio, algo que el conductor niega y asegura que fue inventado por ella tras no caer en su extorsión.

Así lo afirmó el presentador de 51 años a la revista TVNotas, donde declaró que Rachel le pidió 20 millones de pesos a cambio de concederle la nulidad de sus votos nupciales.

Según Videgaray, esto sucedió luego de ponerse en contacto con Warrington para anular su matrimonio religioso con ella debido a que busca casarse con su prometida Sofía Rivera de 28 años.

“Optó por extorsionarme (Warrington), me empezó a pedir dinero, me decía: ‘Yo te concedo la nulidad’, pero me aclaró que tenía que darle 35 mil dólares... ¡Por favor, está mal! Ahí empecé a dejar de contestarle y comenzó a subir y a subir hasta un millón de dólares (más de 20 millones de pesos), y vinieron los ataques”.

Luego de la supuesta petición de su ex, Eduardo dijo a la publicación que decidió dejar de contestarle a quien fuese su esposa hace 20 años.

“Entonces dejé de contestarle y ella empezó a atacarnos en redes sociales. Después vino a amenazarme que si yo no le daba el dinero, iba a impedir nuestro matrimonio, que nos iba a excomulgar”.

Videgaray asegura que después de ignorar los ataques de Warrington, ésta lo acusó de haber cometido un delito.

“Cuando empezó a atacarme, a nosotros, al programa, a los amigos, decidimos mejor ignorarla. Pero con lo que no contaba es que me iba a acusar de un delito. Todo lo que dice de mis épocas de drogadicción y de parranda, siempre lo he dicho en todos lados toda mi vida y me siento orgulloso de haber dejado ese pasado”.

Sin embargo, el presentador niega rotundamente la acusación de su exesposa sobre que fue un hombre violento.

“Quiero ser tajante en el tema del delito que se me achaca de violento; siempre he defendido a las mujeres, no soy una persona violenta, tengo una hija a quien le quiero dar el mejor ejemplo y nunca he tenido problema de violencia física. Esto es una calumnia que está lanzando porque se ilusionó de que nos iba a sacar dinero y se dio cuenta de que no”.

Ante lo anteriormente dicho, Videgaray mencionó a la publicación que ya emprendió acciones legales contra su ex.

“La calumnia y la extorsión son dos delitos y en estos momentos estamos evaluando las acciones legales que vamos a tomar, porque no lo podemos dejar así”, señaló.