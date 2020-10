Policía de Torreón, sin reportes de supuesto rapto de mujeres

No se ha registrado reporte alguno de supuestos raptos de mujeres a las líneas de emergencia de la Policía de Torreón, así lo afirmó durante este martes el titular de la corporación, Primo García, esto en referencia a rumores que se han difundido desde hace semanas en redes sociales.

El jefe de la Policía de Torreón señaló que dichas versiones en las redes generan pánico e incertidumbre entre la población, generalmente se trata de supuestos testimonios en los que no se precisan mayores detalles y no se acompañan esos reportes de ninguna denuncia formal, además de que terminan replicándose en comunidades en las que no existen antecedentes al respecto, tal como es el caso de Torreón.

“Pues yo le pido a la ciudadanía que consulte los medios oficiales y que no se dejen llevar por las mentiras que hay en las redes, yo les puedo decir que nosotros no tenemos ningún reporte de que haya sucedido, ustedes saben que estamos conectados al 911 y aparte los números directos de la Policía Municipal y no hemos recibido ninguna llamada en ese sentido”.

García recordó que fenómenos virales se han tenido en en otros tiempos, mencionó como ejemplo los presuntos raptos de menores , además de cuestiones de crimen organizado y situaciones conspirativas que no carecían de sustento alguno, solamente de testimonios en redes.

“Recuerdo otros años se ha dado en otro sentido, la camioneta blanca, los niños en las escuelas, en fin, ha habido un sinnúmero de estas situaciones en las redes que alarman a la gente, siendo que no son verdad, al momento no tenemos nada de eso y seguiremos trabajando para que nada de eso pase”.

Hasta el mediodía de este martes tampoco la Fiscalía de Coahuila, en sus oficinas de la Laguna, no contaban tampoco con denuncia formal alguna relacionada a ese tipo de presuntos actos descritos en las redes sociales, especialmente en Facebook, Twitter y TikTok.