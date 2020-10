Juega futbol con mucho corazón y una sola pierna

Es la Comarca Lagunera, una tierra fértil en cuanto a hombres de esfuerzo, de esos que nunca aceptan un “no” como respuesta y que en lugar de lamentarse, prefieren poner manos a la obra, aunque en el caso de Francisco Javier Núñez, lo que acciona es su pierna, la única con la que cuenta, pero que es suficiente para hacer lo que más le apasiona: jugar futbol.

Lagunero, de 26 años de edad, se describe como un “futbolista de toda la vida”, aunque cuando contaba con escasos 11 años, sufrió un accidente que derivó en que le amputaran su pierna izquierda; podría ser motivo suficiente para terminar sus tiempos como jugador de futbol, pero él tenía otra cosa en mente. “Todo empezó cuando fui a ver a un doctor, me revisó y me dijo que no podría volver a jugar futbol. A los seis meses le llevé el trofeo del mejor portero de la liga. Eso fue lo que impulsó, el que me dijeran que no puedo. Cada vez que me dicen “es que tú no puedes”, yo respondo que puedo porque puedo”, dice tajante el joven jugador.

Tener que prescindir de una pierna, significó para Javier un obstáculo grande y difícil, pero de ninguna manera representó el final del camino en la búsqueda de conseguir hacer realidad sus sueños.