Anne Hathaway muestra el proceso artístico detrás de su personaje en The Witches

Cada vez falta menos para el estreno de la nueva versión de The Witches protagonizada por Anne Hathaway, por lo que la afamada actriz decidió mostrar cómo fue su transformación de “La Bruja Mayor”.

A través de su cuenta de Instagram, la histrionisa estadounidense de 37 años publicó un video en el que se puede ver todo el proceso para transformarse en su maquiavélico personaje de la cinta que llegará el 22 de octubre a la plataforma de HBO Max.

“Todos: ¡es magia!, Yo: #TheWitchesMovie”, escribió Hathaway junto al clip.

Adaptación de la popular novela infantil de Roahl Dahl, The Witches cuenta con la dirección de Robert Zemeckis, un cineasta todoterreno que estuvo detrás de películas como Back to the Future (1985), Who Framed Roger Rabbit (1988), Forrest Gump (1994), Contact (1997) o Cast Away (2000).

Junto a Hathaway, ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por Les Misérables (2012), también figura en The Witches Octavia Spencer, vencedora de la estatuilla a la mejor actriz secundaria por The Help (2011).

Detrás de la producción de esta nueva versión del filme se encuentran los mexicanos Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro.