Shawn Mendes hace importante revelación sobre Camila Cabello

A pocos días de que salga a la luz el documental de Shawn Mendes, Netflix ha mostrado un nuevo adelanto que ha provocado que el nombre de Camila Cabello se vuelva viral en redes sociales.

“Mi canción sale en la radio y le digo, ‘Es sobre ti. Todas son sobre ti. Cada canción que escribí es sobre ti”, revela el cantante canadiense sobre la artista cubana, con quien lleva una relación sentimental desde hace tiempo.

Las palabras de Mendes causaron que el nombre de Camila fuera tendencia en Twitter debido a las reacciones de los fanáticos.

“Estoy llorando, no me toque. Shawn y Camila son la cosa más bonita que existe”, “Socorro, no puedo más. Ha puesto a Camila de fondo mientras dice que todas las canciones son sobre ella, mi corazón no puede tanto”, son algunas de las reacciones que se lee en redes.

Cabe señalar que Shawn Mendes: In Wonder se estrenará el próximo 23 de octubre a través de la plataforma de Netflix, donde además comparte su experiencia de subir a un escenario ante miles de personas, y lo complicado que es realizar una gira de 104 shows.

Aquí te compartimos otras de las reacciones tras publicarse en nuevo tráiler del documental.

entienden que también van a mostrar a shawn respecto a camila? y como se enamoró y sintió? MIREN LO QUE LE DICE LLORO pic.twitter.com/F6Yy6esYXa — L a l i | WONDER (@sharry_rare) October 20, 2020

ya veo venir el hate porque va a salir camila en el documental, pero wey, ¿qué esperaban? estos últimos años camila se ha vuelto parte importantísima de su vida, es SU NOVIA y no la iba a dejar de lado en algo que muestra al verdadero shawn. ¿entienden? dejenlos en paz y suelten. pic.twitter.com/BKpmaC9eOW — mar | jatp (@whydontshawmila) October 20, 2020

parece de película pero es la historia de amor de shawn mendes y camila cabello en la vida real#InWonder pic.twitter.com/WyYUqlwt5Z — cielo; jatp (@kindnessshawn) October 20, 2020

Shawn diciendo que todas sus canciones hablan de Camila — rocío (@Gomezftstyles) October 20, 2020