Anahí sería la culpable de que el reencuentro de RBD no esté completo

Luego de que Dulce María y Alfonso Herrera dieran a conocer que no formarán parte del esperado reencuentro de RBD el próximo 26 de diciembre a través de un concierto virtual, aseguran que Anahí es la culpable de que la reunión no se lleve a cabo con todos sus integrantes.

Así lo reveló un supuesto trabajador de la producción de dicho evento a la revista TVNotas, donde aseguró que Dulce María y “Poncho” no participarán en la reunión del grupo debido a decisiones tomadas por Anahí, quien fue la que propuso el reencuentro de la agrupación.

“Anahí es la que está organizando, entonces quiere tener el poder y que los demás sólo le digan: ‘Sí, está bien’, y eso a Poncho no le encantó; cuando empezaron a planear, él aportó varias ideas, pero Anahí sólo se reía y le decía: ‘Es que tú no sabes, tú ya no seguiste tu carrera de cantante y no sabes bien cómo es este negocio; déjamelo a mí’, entonces eso le empezó a calar, además de que se enteró de que ella es la que ganará más”.

De acuerdo a la fuente, Anahí será quien se quede con la mayor parte de las ganancias obtenidas tras el concierto streaming de RBD, “porque es la productora del show y la que está invirtiendo”. Cosa que “tampoco le gustó a ‘Poncho’”.

Tras enterarse, el informante afirma que Herrera reaccionó diciendo “que todos tendrían que cobrar lo mismo porque son un grupo, pero como nadie más dijo nada, se enojó y se salió del grupo de whats que tenían; les escribió que les desea el mejor de los éxitos”.

En cuanto a Dulce María, la fuente reveló que ésta le pidió a Anahí que cambiara la fecha del reencuentro de RBD en enero, para poderse recuperar luego de dar a luz a su bebé, sin embargo, Anahí no habría accedido a su petición.

“Ella no quiso estar porque para esa fecha (26 de diciembre) tendrá sólo días de haber dado a luz, entonces les pidió que por favor fuera en enero para que ella pudiera pasar su cuarentena, bajar de peso y sentirse bien y segura en el escenario, pero Anahí no quiso”.

Según palabras del informante a la revista, esta no sería la primera vez que los integrantes de RBD tienen desacuerdos, pues reveló que en 2014 se planeaba también una reunión de sus miembros como homenaje a sus entonces 10 años, no obstante, hubo problemas entre ellos y al final nadie quiso hacerlo.