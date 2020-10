¿Cuáles son los quesos y yogurts que podrán regresar a las tiendas?

Como resultado de tres días de intensas audiencias, las empresas dueñas de diversas marcas demostraron que 19 presentaciones de quesos y un yogurt sí cumplen con la Norma Oficial Mexicana (NOM), lo que dejó a cinco productos lácteos sin posibilidad de regresar a anaqueles.

Desde el jueves 15 de octubre iniciaron las audiencias entre el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, con representantes de 19 marcas, 18 de quesos y uno de yogurt, que fueron señalados por incumplir con la normatividad por lo que se suspendió la venta de dichos productos del mercado.

Los representantes debieron demostrar que sus productos sí se apegan a lo dicho por la Norma Oficial de Queso NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018, así como a la NOM-002-SCFI-2011 contenido neto-tolerancias y métodos de verificación y a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados- Información comercial y sanitaria.

Tras estas reuniones los productos que sí podrán volver a anaqueles tras demostrarse que se apegan a la normatividad son: Fud, Nochebuena, Zwan, Caperucita, Burr, Frankly, Selecto Brand, Galbani, Lala, El Parral, Portales, Walter, Cremería Covadonga, Aurrera y Philadelphia. Así como Danone natural, yogurt para beber.

Sheffield explicó que los que no lograron pasar la prueba y deberán de realizar ajustes que los lleven a cumplir la Norma Oficial Mexicana son: yogurt Benegastro, Fud Cuida-T+ queso tipo manchego rebanado, Sargento queso parmesano, imitación queso manchego Premier Plus Cuadritos y Precissimo tipo Americano.

Los productores de Sargento queso parmesano rallado de 141 gramos, no lograron demostrar lo dicho en la leyenda "siempre le traemos nuevas maneras de disfrutar de un verdadero queso auténtico", lo que contraviene con la Referencia normativa 2.4 de la NOM de Queso.

Premier plus cuadritos, imitación tipo manchego a granel no podrá regresar al mercado hasta que no tenga el etiquetado frontal en el que declara el porcentaje mínimo de proteína, grasa y máximo de humedad.

Fud Cuida-t+, queso tipo manchego rebanado de 140 gramos, debe de indicar el porcentaje de concentrados de proteínas de leche con caseínas y dejar de usar la leyenda "100% leche".

Precissimo, tipo americano de 140 gramos no incluye denominación de producto y adiciona grasa vegetal aunque se dice ser queso.

En tanto que el yogurt Benegastro tiene 2% de proteína cuando debiera de tener 3.1%.

Los que pueden regresar a anaqueles una vez que la Secretaría de Economía levante la medida de suspensión que aplicó desde el pasado 14 de octubre son:

FUD queso Panela de 200 gramos; FUD queso Panela de 400 gramos; FUD queso Panela en rebanadas cuadradas paquete de 10; Nochebuena importado queso tipo Manchego de 400 gramos; AURRERA imitación queso tipo Manchego molletero de 200 gramos; Cremería Covadonga, queso tipo Manchego La Mancha de 400 gramos en rebanadas.

LALA queso tipo Manchego deslactosado, rebanado, de 400 gramos; Zwan queso Panela contenido neto de 400 gramos; Caperucita, queso tipo manchego, bajo en lactosa, reducido en grasa, de 400 gramos; Caperucita, queso tipo Manchego deslactosado, reducido en grasa, de 400 gramos; Zwan Premium queso Manchego de 400 gramos.

Queso Portales tipo Manchego en presentación de 300 gramos y Danone Natural yogurt para beber natural de 200 gramos.