"Por fin, las mujeres estamos destacando en todo; en verdad que ha valido la pena tanta lucha, ya nos tocaba", dice la actriz Sofía Lama en relación con la apertura que ha logrado el sexo femenino en la industria del entretenimiento.

"Las actrices estamos teniendo personajes más interesantes y fuertes, ya no es aquel personaje típico en el que la mujer esperaba un hombre para salvarse; ahora es la mujer quien se salva solita. Estamos rompiendo estereotipos y rompiendo culturas viejas que teníamos", agrega emocionada la poblana en entrevista con El Siglo de Torreón y celebra que hoy en día, además de actrices, cantantes y locutoras, imperan fotógrafas, directoras o productoras.

Sofía tiene mucho que celebrar, ya que además de sentirse contenta por cómo han avanzando las féminas en diversos rubros, su más reciente serie, 100 días para enamorarnos, está causando revuelo en Netflix.

"Estamos muy contentos por el resultado de 100 días…, este año ha sido difícil para todos y tener un éxito así nos llena de felicidad y alegría porque fue un proyecto complicado que de hecho se había cancelado por la llegada del coronavirus, sin embargo, se logró rescatar y al final a la gente le está encantando".

En dicha producción, Lama encarna a "Aurora", una mujer divertida cuya participación va avanzando poco a poco en la trama.

"Ella tarda en empezar su historia en la serie, va lentita y de repente ¡pum!, explota. El personaje me deja mucha alegría y satisfacción. 'Aurora' es una mujer de provincia y ella deja todo por su marido", externa.

En 100 días para enamorarnos, "Aurora" enfrenta una situación difícil, ya que cree que tiene la vida perfecta con su pareja, "Luis" (Héctor Suárez Gomís), pero durante el desarrollo de la historia ella se da cuenta de que él está casado con "Jimena" (Sylvia Sáenz), situación que suele ocurrir bastante en la vida real.

"'Aurora' vive en Monterrey y se va a Houston, donde vive 'Luis', y es ahí donde empieza todo el show al darse cuenta de que está casado con 'Jimena'. Lo que le pasa a 'Aurora' es algo que vivimos en todos lados, por eso me gusta este proyecto, porque estamos tocando temas reales, de los que poco se habla, como relaciones abiertas, infidelidad, relaciones bígamas, hay un personaje que es transgénero; se tocan todos estos temas de una manera natural y de comedia", comenta.

La artista platica que el elenco de la serie, en el que también figuran Ilse Salas, Mariana Treviño y Erick Elías, ha sido también pieza clave de la trascendencia que ha logrado, ya que desde su estreno a la fecha se ha mantenido en lo más visto de Netflix. "Este tipo de proyectos demuestran que los elencos son muy importantes, creo que a veces en México no se le da la importancia a respetar las edades de los personajes o su tipo. En esta serie se respetó muy bien y es ahí donde sucede la magia. A cada actor le quedó el personaje como anillo al dedo".

Por otro lado, Sofía expresa que además de 100 días para enamorarnos figura en la versión anglosajona de La reina del sur, Queen of the South, donde encarna a "Emilia".

"Este proyecto lo hicimos el año pasado en Nueva Orleans. Este programa lleva cuatro temporadas. La más reciente es totalmente entendible, no tienen que haber visto las tres anteriores para comprenderla. Me siento orgullosa de haber participado en Queen of the South; soy la novia del personaje de Poncho Herrera".

Sofía revela en la plática desde su casa que ha estado picando piedra en Hollywood, sin embargo, se ha enfocado en la televisión, ya que el cine no le quita el sueño y menos ahora que este rubro se ha visto tan afectado por la contingencia sanitaria.

"Ahí voy, poco a poco. En Los Ángeles, pues está la industria más competida en el mundo. He hecho varios proyectos norteamericanos, empecé con participaciones especiales, y ya en Queen of the South conseguí mi primer personaje de reparto.

"Me encanta lo que está sucediendo en la televisión. Cuando era chica quería hacer cine, pero hoy en día en la televisión se están haciendo cosas muy interesantes. Ahora, el cine tiene muchos problemas y además sale muy caro ir a las salas".

Recuerda la actriz que hace muchos años dejó Puebla para construir sus sueños profesionales. Ha vivido en diversas ciudades. "Yo iba y venía de Puebla a Ciudad de México porque trabajaba en Disney Channel. De los 13 a los 18 iba y venía y ya cuando terminé prueba me fui a vivir a la capital, donde estudié cine y seguí trabajando. A los 20 empecé a laborar entre México y Miami y después ya me fui a radicar a Los Ángeles, donde estoy ahora".