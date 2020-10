Contempla Subcomité detener celebraciones en La Laguna

Ante el escenario actual de repunte de contagios de COVID-19 en el estado de Coahuila y la Comarca Lagunera, autoridades del Subcomité Técnico de Salud sesionarán de manera extraordinaria en la presente semana para revisar si es prudente seguir adelante con actividades como visitas a panteones en el marco del Día de Muertos, permitir celebraciones de San Judas Tadeo en la vía pública y otras más.

Durante la reunión del Subcomité de ayer lunes las autoridades revisaron el tema de contagios en la Comarca Lagunera, así como las hospitalizaciones por COVID-19 que nuevamente registran niveles al alza, lo que podría suponer complicaciones y riesgos en caso de permitir nuevos eventos de asistencia masiva, como en el caso de los cementerios.

Al respecto, el propio gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, señaló que será una situación por analizar con detalle, misma en la que existen dos posibilidades principales: el permitir la realización de tales eventos con una mayor fuerza de vigilancia, o bien, dar marcha atrás a los mismos.

"Coahuila inició la reapertura económica a más del 50 por ciento, es decir, no tenemos por qué asustarnos con lo que tenemos ahorita. Sí estamos ocupados, sí estamos nosotros viendo que no se incrementen (los contagios), pero la reactivación económica la empezamos con 50 por ciento (hospitalizaciones)… Vamos a seguir de manera responsable viendo cuáles son las actividades que no nos perjudican en este momento. Sí comentamos ahorita que habría revisión en los próximos días, nos vamos a juntar de manera extraordinaria para definir Día de Muertos, Halloween y otras actividades que pudiéramos revalorar", dijo el mandatario estatal.

Riquelme además informó que los protocolos sanitarios que se ejecutaron en las elecciones de este 18 de octubre servirán de "ejemplo" para nuevos comicios a nivel local y nacional, gracias a la guía y asesoría que proporcionó la Secretaría de Salud de Coahuila al Instituto Estatal Electoral y al Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante el reporte de ayer lunes 19 de octubre de la propia Secretaría de Salud se informó que Torreón registró 62 nuevos casos del COVID-19; además sigue encabezando las hospitalizaciones en la entidad, con 185 pacientes.

Sin definir

