Inicia la Champions en medio de segunda oleada en Europa

- Mientras una segunda oleada de casos de coronavirus golpea a Europa, la Liga de Campeones tendrá a futbolistas de primer nivel trasladándose por todo el continente.

Pero el máximo torneo de clubes del mundo tiene un plan alternativo para que su fase de grupos se complete, en caso de que la pandemia provoque retrasos.

La etapa se pone en marcha hoy, un mes más tarde de lo habitual. El plan es que los 32 equipos disputen seis partidos en un lapso de 50 días, hasta culminar el 9 de diciembre.

Pero con los contagios de COVID-19 aumentando en toda Europa, incluyendo a Cristiano Ronaldo entre uno de los varios afectados en el campeón italiano Juventus, la UEFA permitiría reponer juegos hasta el 28 de enero.

Mantener toda la competición también salvaguardará una bolsa de 2,000 millones de euros.

El campeón reinante Bayern Múnich y el curtido Atlético de Madrid son los grandes favoritos del Grupo A.

Robert Lewandowski, el mejor jugador de Europa la pasada temporada, ha comenzado el actual curso con un gol por partido para el campeón alemán. El Atlético se reforzó con Luis Suárez tras ser descartado por el Barcelona.

Salzburgo dio la nota al debutar en la Champions la pasada temporada bajo la conducción del técnico estadounidense Jesse Marsch, pero el club austríaco ha vendido a sus tres mejores delanteros, sobresaliendo Erling Haaland al Borussia Dortmund.

Lokomotiv Moscú, segundo en la liga rusa, ha quedado último en su grupo en las últimas dos temporadas.

Real Madrid nunca ha fallado en sortear la fase de grupos y tratará de hacerlo por 24ta ocasiones seguida.

El equipo más laureado en la historia de la competición, con 13 trofeos, afronta una llave nada fácil.

Shakhtar Donetsk fue semifinalista de la Liga Europa en agosto, pero el equipo ucraniano fue goleado 5-0 por el Inter de Milán.

Los otros adversarios serán el Inter y el Borussia Moenchengladbach.

El Madrid jugará de local en el estadio de su predio de entrenamientos. El Santiago Bernabéu es sometido a una renovación.

Shakhtar jugará en Kiev, exiliado por séptima temporada debido al conflicto en Donetsk.

Pep Guardiola busca llevar al Manchester City a su primer título en el torneo por quinta vez, en una temporada e la que el club estuvo a punto de ser marginado.

Guardiola se topará con tres técnicos portugueses.

André Villas-Boas, a cargo del Marsella, se ganó su reputación con el Porto, completando una tripleta de títulos en su primera temporada en 2011, incluyendo la Liga Europa, con apenas 33 años.

Sérgio Conceição llevó al Porto al cetro doméstico y su 24ta participación en la fase de grupos. Y Olympiakos es dirigido por Pedro Martins, quien ganó su primer título de la liga griega en tres años y disputa la fase de grupos por 20ma ocasión.

Liverpool lidera un grupo armado para el gusto de los amantes del fútbol ofensivo.

Entre sí, Liverpool y Ajax se han combinado para 10 Copas de Europa desde la última vez que se midieron en el torneo en 1966.

Como ocurrió con el avance de Ajax a las semifinales hace dos ediciones, Atalanta fue la sensación de la pasada temporada antes de perder ante el París Saint-Germain, con dos goles postreros, en los cuartos de final.

El club danés Midtjylland es otro debutante. El club fue fundado apenas hace 21 años, y tiene una reputación de tomar decisiones sobre sus formaciones mediante el análisis estadístico.

Los últimos dos campeones de la Liga Europa y otro par de debutantes compiten en el Grupo E.

Sevilla y Chelsea han monopolizado seis de las últimas ocho coronas de la Liga Europa, con los ingleses llevándose la Champions de 2012.

Chelsea reforzó su plantel con el fichaje del arquero de Rennes Édouard Mendy el mes pasado.

Rennes retuvo al volante Eduardo Camavinga, quien con 17 años es la nueva sensación del fútbol francés.

Krasnodar fue fundado en 2008 - 107 años después de Rennes - pero se ha clasificado a copas de la UEFA en cada una de loas últimas seis temporadas.

Como campeón de Rusia, Zenit St. Petersburg es el máximo cabeza de serie de su llave pese a que quedó último en su grupo el año pasado.

El Dortmund, con su pelotón de precoces delanteros - incluyendo a Haaland y el adolescente estadounidense Giovanni Reyna - son los favoritos.

La Lazio reaparece tras 12 años de ausencia, con una de las plantillas más diversas, con jugadores de 12 países distintos.

Brujas completa el grupo.

El primer partido ente Cristiano Ronaldo y Lionel Messi está previsto para el 28 de octubre, cuando Juventus reciba al Barcelona. La vuelta será el 8 de diciembre. El Barça no ha faltado en la fase de eliminación directa en las últimas 16 ediciones, y la Juve ha dicho presente en las últimas seis.

Ferencváros es el equipo con el ránking más bajo de los 32 que compite, actualmente 118 en la lista de la UEFA. Su visita el martes al Barça será su primera incursión en la fase de grupos en un cuarto de siglo, y la primera de un club de Hungría desde 2009.

El técnico de Ferencváros Serhiy Rebrov dirigió a Dínamo Kiev en 2016 cuando el equipo de Ucrania alcanzó la ronda de eliminación directa por única vez en los últimos 20 años. El Dínamo tiene de entrenador a Mircea Lucescu, de 75 años y de frecuente participación en la Champions durante sus 12 años con Shakhtar.

Edinson Cavani jugaba en el París Saint-Germain cuando su nuevo club, Manchester United, ganó su último partido en la Champions.

Volverán a cruzarse hoy (aunque Cavani no jugará) en el Parque de los Príncipes, donde un penal agónico del United eliminó al PSG en marzo de 2019 por los octavos de final.

El PSG y Leipzig también vuelven a toparse tras su duelo de semifinales en agosto, en el que los franceses se impusieron 3-0.

En su debut absoluto, el campeón turco Estambul Basaksehir se presenta como antepenúltimo en el actual torneo doméstico.

Duelos para hoy

HORA LOCAL VISITANTE 11:55 Dynamo Kiev vs. Juventus 11:55 Zenit vs. Brujas 14:00 Barcelona vs. Ferencvaros 14:00 Chelsea vs. Sevilla 14:00 Lazio vs. B. Dortmund 14:00 PSG vs. M. United 14:00 Leipzig vs. I. Basaksehir 14:00 S. Rennes vs. Krasnodar