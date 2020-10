En comisión, analizan paquete económico de Lerdo

Miembros de la Comisión de Hacienda del Municipio de Lerdo analizaron el paquete económico que incluye la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y el tabulador de sueldos, estos últimos aprobados por mayoría.

En sesión virtual, los seis integrantes comisionados analizaron los tres puntos. El primero fue aprobado por unanimidad con la salvedad de que se integre un capítulo que contemple los ingresos por el servicio de grúa y corralón que presta un particular. El tema se analizará y será propuesto en la próxima sesión de Cabildo.

El segundo, de acuerdo con Ángel Luna, regidor por Acción Nacional, se aprobó por mayoría ya que se abstuvo de votar al no contar con la información a detalle de varios aspectos. Explicó que no se dio a detalle las obras que se habrán de ejecutar el próximo año bajo el argumento de que no se cuenta con una cifra específica a recibir.

"No hay una correcta distribución en materia de obra pública, eso quiere decir que no tienen pensado qué obras van hacer el año que entra", dijo Luna.

Además señaló la falta de información por parte del DIF cuyo presupuesto para el próximo año subió de 18 a 19 millones de pesos.

"Nunca hemos recibido ni un solo reporte de en qué se gasta el DIF con el pretexto de que ese informe lo pasan a la Junta Directiva del propio sistema, pero todo eso debe pasar por la Comisión de Hacienda y después por Cabildo", explicó el edil panista.

Por otra parte, también informó que se rechazó el tabulador de sueldos así como por parte del regidor de Morena, Héctor González, quien se abstuvo, debido a que no hay una discrecionalidad a la hora de aplicar los sueldos.

"El caso más latente es el de los directores, que hay de 25 a 30 directores que tienen un margen que va de los 10 hasta los 50 mil pesos, esto quiere decir que si quiere el alcalde puede tener 25 directores de 50 mil pesos o si quiere si fuera más austero 25 de 10 mil", detalló Luna.

Como propuesta, el edil solicitó se hiciera una categorización especialmente en el rubro de directores, que sea de acuerdo a las funciones y responsabilidades de cada uno "porque así queda muy abierto", explicó. Dicha propuesta fue presentada desde el inicio de la administración sin embargo fue rechazada como esta ocasión.