Realizan feria de empleo virtual en Torreón

Hoy se llevará a cabo un Reclutamiento Virtual para buscadores de empleo, donde se ofertarán 300 plazas.

Raúl Alejandro Garza del Valle, coordinador del Servicio Nacional de Empleo en la región Laguna, dijo que el horario será de 9:30 a 14:00 horas, por lo que los interesados deben enviar su currículum a [email protected], pues se contará con más de 20 empresas participantes.

También habrá 42 vacantes para personas con discapacidad, hay 2 para discapacidad intelectual y el resto para motriz leve y auditiva, por lo que se pide que envíen copia de su currículum a [email protected]

Entre las empresas participantes están Comercializadora Almacenes García, Lapco México, City Club Torreón, Simsa Transportes, Promédica, Tramex del Norte, Valise Alimentos, Linamar, Renova Chatarras Industriales, Altima Textil, Almacenes Comerciales Liverpool, Alimentos Balanceados Simón Bolívar, River's Systems, Gayosso, Secretaría de Gobierno, La Arrachera, OM Human First, Zapatería Moderna, Been Best México y Palliser.

El funcionario dijo que cinco cámaras empresariales estarán apoyando el evento, que son la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), de la Industria de la Transformación (Canacintra), de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), el Clúster Automotriz y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti).

Garza del Valle señaló que, conforme avanza la reactivación económica, han comenzado a fluir las oportunidades de empleo en la región, pero en el marco de la nueva normalidad, los buscadores de empleo han tenido que adaptarse a la pesquisa virtual, donde incluso las entrevistas y los exámenes psicométricos se realizan en esta modalidad, a fin de prevenir el contagio de la pandemia por COVID-19.

El Servicio Nacional de Empleo presenta algunos consejos para lidiar con la entrevista de trabajo, que suele ser el paso que compromete los nervios de los buscadores, pero que también es, durante el proceso de selección, la parte más importante, pues en ella el área de recursos humanos de la empresa, o directamente el empleador, obtiene información muy importante sobre quien busca incorporarse a la empresa.