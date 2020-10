Andrés y Copito, dos grandes amigos

No hay duda de que las mascotas se vuelven parte de la familia y no solo eso, también son grandes amigos y compañeros de paseo. Eso lo sabe bien el lagunero Andrés Nápoles.

Hace tres años, Andrés se hizo de un hermanito y de un gran amigo, su nombre es Copito, un lomito de raza Pequinés, el cual, pese a que cuando llegó a su casa, no era muy bien visto por la familia del joven, se ganó el cariño de todos en poco tiempo.

Nápoles, egresado de la carrera de Administración de Empresas, contó a Nosotros cómo fue que adoptó a Copito, quien por cierto siempre está listo para posar cuando ve una cámara o un teléfono móvil apuntando hacia él.

"La verdad es que yo ya no quería saber nada de perros, tenía uno que se llamaba Charlie, duró 12 años en casa y cuando se murió la verdad es que sufrí mucho, es por eso que no deseaba saber más de animales.

"Una vez, me encontraba en Playa del Carmen con unos amigos y viendo el celular vi que una amiga ponía a su perrito en adopción, yo le dije que lo quería, pero lo hice motivado porque traía unas copitas de más, al día siguiente me recordaron y bueno aunque titubee un poco, fui por el perrito y ese era Copito, me lo dieron cuando tenía año y medio".

Andrés dice que cuando lo vio por primera vez pensó, 'Qué perrillo tan raro', y enseguida lo llevó a su casa sin consentimiento de su madre.

"Llegó a la casa, abro la puerta y lo aviento a la sala y en eso mi mamá lo ve y grita, 'Y ese perro qué está haciendo aquí', yo le dije que solo lo cuidaría por unos días, ya después lo aceptó y ahora lo quiere mucho", relató.

Nápoles externó que Copito es amigo de todos en casa, salvo de Fernanda, una amiga del lagunero que no es bien vista por el lomito.

"Es que Fernanda le cae gorda. Copito se acuesta en mi cama y cuando ella se queda en mi casa, Copito pues no cabe en la cama, entonces le ladra mucho y la persigue para morderla".

Muy contento, Andrés contó las gracias que tiene Copito y también compartió una ocasión que le dio tremendo susto.

"Copito tiene una silla chiquita y cuando nos sentamos, el también va y se sienta ahí. En una ocasión, fuimos a una fiesta infantil y había un juego infantil de sillas, de esos en los que los niños tienen que caminar y sentarse en una, como quedó una sola pues Copito fue y se echó ahí y bueno una vez si nos metió un susto porque se salió y unos perros de los vecinos lo mordieron y bueno lo tuve que llevar al veterinario hasta que poco a poco se recuperó".