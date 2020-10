Clausuran negocios por incumplir Ley Seca

Durante los dos días que duró la Ley Seca, fueron clausurados 10 negocios en Gómez Palacio por vender fuera de horario o de manera clandestina.

La alcaldesa Marina Vitela Rodríguez dijo que continuarán las revisiones, ya que la entidad se encuentra en semáforo de riesgo naranja y desde hace una semana están inspeccionando que los establecimientos cumplan con el porcentaje de aforos permitidos."Se detectaron bastantes irregularidades, hubo sanciones, hubo clausuras y seguiremos en esta parte. Además sigue habiendo aglomeraciones y contagios porque tal parece que la sociedad no entiende la gravedad de lo que está sucediendo y que México es uno de los países donde el personal médico es el que más se ha contagiado y ha habido muchos decesos en nuestro país y no hemos estado a la altura como ciudadanos", declaró Vitela.

Además de los contagios derivados de aglomeraciones, dijo, es justamente en lugares donde se come y se bebe donde existe mayor riesgo de contraer el COVID-19 debido una práctica usual: "se deben de evitar en este momento los lugares públicos donde no usas careta y cubrebocas particularmente los bares", indicó la alcaldesa.

Ahondó al decir que la sociedad ha sido muy irresponsable en ese sentido.

"Es impresionante la gran irresponsabilidad de la gente que va a esos antros y a esos lugares y la gran irresponsabilidad de los dueños de los bares de permitir aglomeraciones y permitir el descaro de hasta grabarse. Creo que tenemos que seguir supervisando y seguir sancionando cuando no se respete el porcentaje de capacidad con el que deben operar estos lugares", recalcó.

Enfatizó que los reportes oficiales no reflejan las cifras totales de los contagios, "no se están haciendo las pruebas suficientes, entonces no sabemos la realidad de nuestro estado y nuestro municipio, tenemos la cifra que la Secretaría de Salud tiene como válida en base a pruebas y resultados pero hay una gran parte de la sociedad que no está siendo medida", dijo.

Previamente el Consejo General de Seguridad en Salud promovió el decreto por el cual el Ayuntamiento había informado que la venta de alcohol quedaría sujeta los horarios de lunes a viernes hasta las 22:00 horas y que sábados y domingos quedaría prohibida su venta. En el mismo decreto se menciona que el giro de restaurante bar puede operar con el 50% de su capacidad estableciendo un horario de lunes a viernes hasta las 23:00 horas mientras que sábados y domingos podría laborar hasta las 21:00 horas.