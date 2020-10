Elecciones, con baja participación: alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, se refirió a los resultados de la elección del domingo en Coahuila, misma en la que el PRI ganó la totalidad de las 16 diputaciones locales para el próximo Congreso estatal. Admitió el resultado y argumentó que se trató de "una elección difícil" debido a las condiciones propias del proceso y el fenómeno de la pandemia del COVID-19.

Cuestionado por medios de comunicación durante el lunes, Zermeño señaló que el hecho de que casi el 40 por ciento de los electores hayan votado en medio de la pandemia sigue sin ser "positivo" y desde su perspectiva se trató de "desinterés" en general.

"Un proceso, yo te diría, tranquilo, con muy baja participación, seis de cada diez no salen a votar, pues quiere decir que no les interesó. Ya sabemos que este tipo de elecciones son huérfanas; digo 'huérfanas' porque es solamente el Congreso local, tradicionalmente va muy poca gente a votar; así fue", expuso.

Respecto a la derrota de Acción Nacional en todos los distritos electorales de Coahuila, el presidente municipal evitó realizar mayores juicios y dejó eso para la dirigencia estatal y local del partido. Admitió que los ganadores (PRI) sí pudieron convencer a la población y motivarla para acudir a las urnas el domingo.

"Pues que opine la gente que votó o no votó, finalmente ganaron aquellos que tuvieron mayor capacidad de movilizar o de convencer a la gente", indicó en referencia a la victoria del Revolucionario Institucional.

Señaló que por el momento no puede declarar lo que falló en el Partido Acción Nacional (PAN) durante las elecciones pasadas, por lo que serán sus líderes a nivel local los que tengan que ofrecer respuestas y nuevas estrategias de cara a nuevos comicios en 2021. "Pregúntenle al PAN, era una elección difícil, lo sabíamos todos, una elección que convoca a poca gente. Si no hay la capacidad de convencer a que la gente salga a votar en una elección para diputados locales, si la gente no valora el trabajo que hacen los diputados locales, pues evidentemente hay desinterés", concluyó.