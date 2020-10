Registran sismo de magnitud 7.5 en Alaska; emiten alerta de tsunami

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis activó el aviso después de que se registrara un temblor cerca de Sand Point, Alaska.

El Centro Sismológico de Alaska dijo que el movimiento fue percibido por varias comunidades de la costa sur, incluyendo Sand Point, Chignik, Unalaska y la Península Kenai. El centro también reportó una réplica de magnitud 5.2 apenas 11 minutos después, cuyo epicentro fue prácticamente en la misma zona.

A #tsunami warning remains in effect for South Alaska and the Alaska Peninsula. The #earthquake magnitude has been raised to 7.5.. No warnings in effect for anywhere else at this time.https://t.co/2AzkYA3AjF