Apple lanza su canal de música para TV que recuerda al viejo MTV

El canal de momento sólo está disponible en Estados Unidos, donde su propósito inicial se compara con el nacimiento de la MTV en los años 1980, cuando era una cadena completamente musical que revolucionó la industria antes de que se lanzara a explotar el formato de los "reality show".

La programación de Apple Music TV consiste en videos musicales sin publicidad, además de "emisiones especiales, eventos y conciertos en directo", anuncio la compañía.

Introducing Apple Music TV: a free 24-hour curated livestream of videos including exclusive music video premieres, live shows and events plus more. Watch now (US only): https://t.co/ZXBJkDre3f pic.twitter.com/XapyvcKeMd

El primero de esos eventos será el jueves, un día antes de que Bruce Springsteen publique su álbum Letter to You. El canal emitirá una entrevista exclusiva con el cantante, un programa especial con sus fans y un bloque de videoclips continuos con canciones de Springsteen.

“The week that I spent writing the record was so easy, and I hadn’t written a song for The E Street Band in probably six or seven years.”



Before the release of #LetterToYou & the Apple TV+ film behind the album, @springsteen chats with @zanelowe.



Watch: https://t.co/RJOIFOgUm0 pic.twitter.com/bO7TpsiwUs