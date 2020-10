Fortaleza y calma, la dosis extra de la enfermera

Son las que pasan más tiempo con el enfermo, son el soporte del médico tanto laboral como emocionalmente, son la calma para la familia y la entereza para guiar a un equipo de trabajo, siempre pacientes para soportar la presión de las jornadas, enfrentar el dolor, el sufrimiento, desesperanza, muerte, desconsuelo, impotencia y angustia.

María Guadalupe Cuéllar, Jefa de Enfermeras del Centro de Atención Respiratoria (CAR) del Sanatorio Español, carga con todo eso, pero su sonrisa es tan contagiosa que de inmediato inyecta confianza, la misma que transmite a los 25 jóvenes que están a su cargo para que el paciente no perciba el miedo.

El cansancio y miedo se olvidan fácilmente cuando te dan las gracias, cuando los ves salir de un estado grave a su casa, no sé como expresarlo pero eso es lo que me llevo en el corazón”— María Guadalupe Cuéllar, Jefa de Enfermeras del Centro de Atención Respiratoria (CAR) del Sanatorio Español

UN MUNDO ALTERNO

Madre de tres hijos uno de ellos estudiante de enfermería, sin pensarlo aceptó estar al frente de la cuadrilla de enfermeras para tratar a los laguneros enfermos de Covid-19. Lupita recuerda el miedo que sintió al entrar ahí la primera vez, leyendo meticulosamente todo para colocarse el traje, que no se le fuera a pasar nada. “Ahora es otro panorama, se entra con tensión pero ver al paciente que está solo y nada más te tiene a ti a la enfermera o al médico se pasa, somos los únicos que los tocamos y podemos darles seguridad, les ponemos la tablet para que hablen con los suyos”.

De los momentos más difíciles fue haber pasado el 10 de Mayo lejos de sus hijos, pues había estado con un paciente contagiado, pero en ese momento no se sabía. “Me agarró la depresión, pero todo pasó muy rápido al irlo a canalizar y aparentemente era negativo pero siempre sí y me pasé el 10 de Mayo sola porque aún no me podía realizar la prueba, pensando si sí o si no”.

Por supuesto, cuando se pierde una vida es un golpe, sobre todo en una circunstancia como esta donde se llegan a crear lazos de cariño rápidamente. “Es otro mundo ahí adentro, creo que el hecho de que te calces un traje, aguantes el calor, aguantas muchas cosas, hay veces que quieres hacer más cosas, pero también debemos pensar en nosotros”.

TODOS ESTAMOS EXPUESTOS

Pareciera que la etapa complicada de la pandemia pasó, pero no es así, Lupita dice que también estuvo en ese plan de no creer, como cualquier ser humano con dudas, pero con lo vivido exhorta a la comunidad a seguirse cuidando. “Está pegando a personas geriátricas, diabéticas, hipertensas, pero en general debemos estar todos conscientes”.

VOCACIÓN DESDE NIÑA

Desde niña encontró satisfacción cuando sanaba a sus muñecas, más grande su hermano estuvo grave en Terapia Intensiva y su curiosidad por saber cómo era el proceso le dejaron claro que quería dedicarse a la enfermería. Luego de pasar 18 años en el Club de Leones decidió que era momento de darle un cambio a su carrera y siempre que pasaba por el Sanatorio Español se visualizaba ahí. “Un día llegué a preguntar si estaban solicitando y me dijeron que sí, todo fue muy rápido, al día siguiente ya estaba presentando el exameny de pronto ya estaba dentro”.

De eso ya pasaron 11 años (cumplidos el pasado 29 de abril). Ingresó como suplente de enfermería, al poco tiempo le destinaron el área de Urgencias, luego pasó a Terapia Intensiva, le llegó su base a los cuatro años en el área de Medicina Interna, un cambio radical. Gracias a su esfuerzo el Sanatorio la apoyó para realizar la Especialidad en Cuidados Intensivos.

RECHAZO POR SU LABOR

Lupita confiesa que ha sentido rechazo de parte de la sociedad. A veces no puede decir que trabaja en un área Covid-19 y menos que es líder de un equipo, porque cuando lo ha hecho, sí ha percibido el cambio de actitud de algunas personas. Por fortuna no ha pasado a mayores como en otras partes de México donde enfemeras han sido agredidas físicamente o van y les pintan a sus casas con frases obscenas.