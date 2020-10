Mitos y verdades sobre la menstruación

‘Menstruación’ sigue siendo una palabra que le causa incomodidad a muchos de sólo escucharla, por lo que hablar sobre sus efectos secundarios y mitos que la envuelven es aún más difícil.

Aunque los prejuicios y tabúes respecto a la menstruación se han ido cayendo poco a poco, lo cierto es que aún existe un gran número de ideas erróneas o datos desconocidos respecto a ella, debido a la falta de educación sexual.

Es por ello, que aquí te tenemos algunos de los mitos y verdades más populares que la involucran.

Forma de desintoxicarse

Este es probablemente uno de los mitos más comunes sobre la menstruación y proviene de una idea mística y arcaica de la limpieza la purificación que hay que desterrar pues no podría estar más equivocada.

La menstruación no elimina sustancias tóxicas del organismo, sólo es tejido del útero que se ha preparado cíclicamente para recibir un embarazo, y al no suceder se descama.

El dolor va de la mano con la menstruación

Antes de que llegue la menstruación es normal sentir algunas molestias, ya que las contracciones uterinas las sustancias inflamatorias para la descamación puede producir molestias . Sin embargo, se debe tener presente que cuando se trata de dolor excesivo puede deberse a otras patologías recurrentes como la endometriosis, enfermedad que produce una alteración de las trompas de falopio y ovarios. Afecta a entre un 10 y 15% de la población fértil.

Es importante acudir a constantes consultas ginecológicas para revisiones exhaustivas como mínimo cada seis meses o si se nota un cambio durante la menstruación.

Afecta tareas cotidianas

En ciertos lugares del mundo, como en Japón o la India, existen mitos sobre cómo esto afecta ciertas tareas cotidianas, por ejemplo, “se me ha cortado la mayonesa porque estoy con la regla”, sin embargo, es necesario aclarar que la menstruación no afecta en lo absoluto ninguna tarea cotidiana. Ese mito está arraigado que hay quienes deciden alejar a la mujer de la cocina durante estos días, no precisamente por reparación de áreas domésticas igualitarias.

La sangre menstrual huele mal

No, no es exactamente la sangre menstrual lo que huele mal, sino la secreción que se produce cuando entra en contacto con los productos químicos de las toallas y los tampones desechables.

La mayoría de esos productos no son ecológicos, llevan perfumes artificiales, no son transpirables ya que están hechos con plásticos. Por ello, mujeres que han utilizado la copa menstrual nota la diferencia principal pariendo de no percibir ningún olor desagradable.

La menstruación se corta con el agua

Lo cierto es que si entras a una alberca o a bañar. Si alguna vez has sentido que dejan de manchar es porque la atracción gravitacional no es igual de intensa cuando estás dentro del agua, lo que puede hacer que tu flujo menstrual fluya más lentamente y no le dé tiempo a llegar al final de la vagina

Menstruar puede dejarte agotada

Menstruar significa que tu cuerpo se encuentra desechando todo aquello que ya no necesita. Y si, es posible que este proceso pueda ser agotador. Si te sientes cansada o con la energía muy baja, lo más recomendable es que te des tiempo de descansar. Es parte del proceso.

Los ciclos irregulares son señal de mala salud

La longitud del ciclo menstrual se establece como 28 días según una regla “general”, sin embargo, eso sólo se debe a que es la duración más frecuente, no la única.

Según la Organización Mundial de la Salud, una persona que tiene un mínimo de 8 menstruaciones al año es una persona sana. El ciclo puede variar según los niveles de estrés, alimentación, salud general, etc.

No puedes quedar embarazada en estos días

Este es probablemente uno de los mitos más recurrentes, sino es que el más popular. Lo cierto es que si existe la posibilidad de quedar embarazada mientras estás menstruando, aunque es mucho menos probable.

Esto se debe a que los espermatozoides puedes continuar con vida dentro de tu vagina hasta cinco días después de haber enido relaciones sexuales.

Es por ello que se aconseja que, si vas a tener relaciones menstruando, o hagan usando preservativos, lo que también desmiente la creencia de que no se puede tener relaciones durante los días que viene la regla, ya que incluso esto puede ayudar a aliviar el dolor menstrual. Los orgasmos son considerados analgésicos naturales más potentes.