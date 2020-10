¿Qué clubes se acercan a disputar a Liguilla Guard1anes 2020?

Jornada 14 y no hay equipos clasificados a los cuartos de final y tampoco hay eliminados. La "nueva normalidad" del futbol mexicano brinda oportunidades para todos.

El repechaje da vida a los 12 "mejores" de la temporada regular, pero sólo los primeros cuatro lograrán entrar directo a los cuartos de final. En estos momentos, la disputa por los lugares privilegiados es entre León (30), Pumas (27), Tigres (26), Cruz Azul (26) y América (25).

Esta noche las Águilas enfrentarán al León en el último juego de la Jornada 14. Una victoria sobre La Fiera los metería hasta la segunda posición; un empate, a la cuarta para desplazar al Cruz Azul.

La Máquina, que lleva más de un mes sin ganar, parece que entró en una crisis que podría desterrarlo del selecto grupo. Situación que empeora el momento, los de La Noria llevan tres partidos sin anotar un solo gol.

Caso contrario, los Tigres. El cuadro de Ricardo Ferretti fiel a su estilo, comienza a cerrar de buena manera el certamen para llegar fuertes a la Fiesta Grande. Los felinos no conocen la derrota desde el 5 de septiembre cuando cayeron frente a las Chivas.

Además del León vs América, aún quedan duelos directos entre los cinco de arriba: América vs Tigres (J16) y Cruz Azul vs Pumas (J17).

Asimismo, hay equipos como Rayados (23), Chivas (22) y Pachuca (21), que ocupan los siguientes lugares que completan los pasados "ocho primeros sitios".

(19), Toluca (17), Necaxa (15) y Puebla (14) son las escuadras que completan los puestos del nuevo repechaje.

Abajo, más abajo, están FC Juárez (14), Tijuana (14), Atlas (13), Mazatlán (13), Querétaro (12) y Atlético de San Luis (11), equipos que parecen agonizar, pero aún con esperanzas de encontrar un boleto que los meta al repechaje.