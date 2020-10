Una batalla fatigante pero satisfactoria

Tratar una pandemia es responsabilidad de todos, no solo de la comunidad médica que ha tenido el valor de atender a las enfermos entre dudas y retos enfrentados en el día a día, que por fortuna se han ido pasando satisfactoriamente, pero no representan una batalla ganada.

“La obligación del ciudadano es no tomarlo a la ligera, cuidarse para contener esta pandemia”, señala el Doctor Guillermo Siller, Director Médico del Sanatorio Español desde hace dos años, pero con 37 de pertenecer a esta institución médica.

No sabíamos cómo nos iba a golpear la pandemia, ha habido semanas que hemos estado a tope, ha bajado poco pero fue una muy buena idea tener esa unidad aparte nos ha mantenido esta área del hospital libre y atender los otros padecimientos"— Doctor Guillermo Siller, Director Médico del Sanatorio Español

Define como desafiante la experiencia vivida estos ocho meses, pero sin duda se queda con la satisfacción de ver pacientes curados contentos, de haber sido tratados con calidez y a quienes desde el primer momento se les crea un ambiente amable, para que no sufran tanto el aislamiento en el que se encuentran. Gracias al personal que en esas jornadas de ocho horas con un ovrolll, mascarilla N9-5 y careta que se pone fácilmente pero después de ocho horas es fatigante y quitárselo es todo un reto para no contagiarse. Este personal en estas condiciones no puede trabajar más turnos.

Por eso cuando empezó la ola de contagios en la región, aterrizaron la idea de tener una unidad especial para atender a los pacientes y nació el Centro de Atención Respiratorio. “No sabíamos cómo nos iba a golpear la pandemia, ha habido semanas que hemos estado a tope, ha bajado poco pero fue una muy buena idea tener esa unidad aparte nos ha mantenido esta área del hospital libre y atender los otros padecimientos”.

Considera que son de los hospitales privados mejor equipados al contar con un equipo exclusivo para atender esta enfermedad, con recursos materiales como respiradores, ventiladores, terapia respiratoria, medicamentos que algunos son muy costosos. “En general es una enfermedad que cuando se tiene que tratar a nivel terapia o centro especializado es cara. Contar con el personal calificado para manejar estos problemas ha hecho diferencia en los resultados”.

El Doctor Siller a nombre de todo el personal y directivos del Sanatorio Español agradece los reconocimientos de los laguneros y el del Ayuntamiento de Torreón el pasado 15 de septiembre. “Creo que el mayor significado de esto es que infunde una satisfacción en nuestro personal que día a día enfrenta la pandemia con valor y buen humor. Es darles una gran dosis de energía positiva, para poder continuar enfrentando el trabajo y esfuerzo diario que significa estar a cargo de estos pacientes, ese reconocimiento es un granito de arena de esa deuda que la sociedad tiene, creo que es muy merecido, es poco valorando la situación, pero al menos es algo que sí halaga”.

Cuenta con 18 camas y lo máximo que han ocupado son 16.

Están divididos en pacientes no graves, terapia intermedia y terapia intensiva.

Una limitante es el personal médico, no tanto el número de camas, los pacientes intubados necesitan una enfermera especialista y no hay muchas disponibles.

En el CAR están 48 personas entre intendentes, camilleros, mantenimiento, enfermeras, médicos, inaloterapeutas, fisioterapeutas.

Brindar apoyo psicológico no solo a los pacientes sino también al personal médico.

Hay pacientes que tienen miedo a morir y el estar ahí aislados de sus familias no es fácil, con la incertidumbre del tiempo que durará la enfermedad.