Deja una familia para salvar a otras

Antes de la pandemia el Doctor Juan Antonio Lozano era muy intenso y acelerado, ahora contagia calma y tranquilidad. Desde hace seis meses sacrificó dejar de vivir con su esposa y sus tres hijos pequeños, para tomar la batuta al frente del Centro de Atención Respiratoria (CAR) del Sanatorio Español y coordinar las acciones para los pacientes infectados de Covid-19.

“Se generó un temor muy intenso en el área médica, nadie quería tomar el cargo del Centro Respiratorio que se construyó en menos de un mes. Accedí no viendo todas las consecuencias que han venido y empezamos a trabajar el 2 de mayo, cuando ingresó nuestra primera paciente”. El tiempo de estar lejos de los suyos para no ponerlos en riesgo lo compensa al ver la recuperación de sus pacientes, de sacarlos de cuadros muy graves y saber que la institución tiene una mortalidad muy baja gracias a los protocolos implementados, ya que de 214 casos que han tenido solo hubo siete defunciones en igualdad de sexos, pero predominan principalmente personas arriba de los 50 años.

“El mensaje para la población de La Laguna es no bajar los brazos, seguir con las medidas, creo que todas las recomendaciones están más que dichas, espero una segunda oleada de contagios por la temporada de influenza”— Juan Antonio Lozano, Jefe de Área Covid-19 del Sanatorio Español

Trabajo en equipo

El temor siempre está latente, parte que como líder le toca dominar para darle confianza a su equipo y evitar errores. “El hecho de que sea el encargado no quiere decir que tenga que llevar todo, lo hacemos en conjunto y esa es la clave. Tengo un gran equipo que me respalda, no importa si es día festivo, si es tarde, si es domingo si es de noche, si están durmiendo se levantan y vienen”. Narra que lo más complicado es cuando se está poniendo el equipo, porque es pasar a otro mundo donde cualquier mínimo error se puede infectar.

Sus soportes

El soporte emocional y espiritual lo encuentra con su esposa quien desde siempre lo apoyó para tomar esta responsabilidad, es la que lo anima y lo respalda cuando hay momentos complicados con algún paciente. “Aunque no es fácil porque fue dejar a los niños que son pequeños, ella me dijo si tú crees que tienes que estar ahí adelante y esa es una parte primordial”.

Otra fortaleza que encuentra en momentos difíciles es Dios y un ángel que lo cuida, “mi madre abuela que falleció en diciembre, es la que también me impulsa a seguir esto”. Además de sus hijos Mía de tres años, Bruno de cinco y Leonardo de 10, quienes han entendido la situación y cuando los visita de lejos le inyectan energía, “es difícil tenerlos enfrente y no poder abrazarlos”.

Reinfecciones

Desgraciadamente sigue viendo gente que no cree en la enfermedad, peor aún que se reinfectan porque se confían que ya la libraron, “sí se genera inmunidad pero es pequeña y si te expones a esas eventualidades de carga viral podrás reinfectarte. El mensaje para la población de La Laguna es no bajar los brazos, seguir con las medidas, creo que todas las recomendaciones están más que dichas, espero una segunda oleada de contagios por la temporada de influenza”.

Además de poner de nuestra parte mejorando los malos hábitos alimenticios y activación, porque todo esto influye en los cuadros de Covid-19, más si hay diabetes, hipertensión, enfermedades renales, etc. “En jóvenes con obesidad que impacta mucho y batallamos más”.

Son 25 enfermeras y diez médicos intensivistas (empezaron seis), junto con los ocho médicos generales los que están en el CAR