Cincuenta años de sanar a los niños laguneros

"Todo lo que estudié es para mis niños porque son los seres más indefensos, se necesita mucha intuición y conocimiento porque no te dicen qué tienen”.

El Doctor Ricardo del Río Torres a sus 77 años, mantiene intacta la pasión por sanar a los más pequeños de casa. El pediatra de los laguneros tuvo claro que quería dedicar su vida a ayudar a los demás, porque así se lo inculcó su familia y ya son 50 años de devolverle la sonrisa a los niños, no solo de la región sino del norte de México.

“El amor es la base de todo, si tienes un amor hacia los semejantes es lo mejor, a mi me motivó ayudar a los niños enfermos, son más indefensos y por eso me incliné a la pediatría, además me gusta esta relación de madre – hijo (a). Gracias a Dios que me dio este don y capacidad, solo lo afiné estudiando mucho para llegar a diagnósticos difíciles y complicados”, narra con su característico carisma y sencillez.

El Doctor del Río recibió este 2020 del Ayuntamiento de Torreón la distinción por ‘Trayectoria y Sacrificio’. Agradece la nominación entre más de 60 médicos, pero resalta que la merecen más los que se encuentran luchando contra el Covid-19, a quienes les envió todo su respeto y admiración.

La clave de seguir vigente y con la confianza de sus pacientes que atendió de bebés y ahora le llevan a sus hijos es su capacitación constante, pues en un año llega a participar entre cuatro o cinco congresos, muchas ocasiones invitado por laboratorios.

Ha estado China y Sudamérica. Alrededor de 20 veces en Estados Unidos y Canadá, lo que le ha permitido además explotar su pasión por la fotografía de la que ha hecho varias exposiciones. “El éxito viene porque te has superado, no quedarse sentado, mantenerse actualizado y eso lo da la vocación y amor por lo que se hace”.

Médico Cirujano egresado de la UNAM.

Especialidad en Pediatría en el Hospital Central de Pemex.

Afiliado a la División de Estudios Superiores de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Certificado por el Consejo Mexicano de Pediatría.

Director Interino de la Clínica 18 del IMSS.