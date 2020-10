Gaby Spanic confirma la muerte de su mamá

Con una serie de fotografías a su lado y un emotivo mensaje, la actriz Gaby Spanic confirmó la dolorosa muerte de su madre, la señora Norma Utrera.

"Gracias mamá por ser una guerrera, por haber dedicado tu vida a nosotros, por enseñarnos a ser tan fuertes como tú. Me quedo con la tranquilidad que ahora estás en un mejor lugar, solo espero que Dios también nos dé la paz que necesitamos para vivir sin ti. Te amamos", escribió la actriz en su cuenta oficial de Instagram.

Seguidores y amigos cercanos a la familia de Spanic le enviaron sus condolencias: "Mi Gaby! Solo tú y yo sabemos la historia con Doña Norma. No sabes lo mucho que la apreciaba al igual que a ti y a tu familia", escribió un usuario.

Pese a los momentos difíciles por los que ha estado pasando Gaby, no ha frenado su programa de televisión de Hungría, Dancing with the stars, donde luce ante las cámaras.