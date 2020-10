Grandioso 2020

Un año tortuoso está por terminar, al menos ya vamos en la última parte. Y es en esta parte, donde me quiero detener un momento. Cancelar las giras de 2020 les abrió un espacio a la creatividad a diferentes bandas activas en el mundo, y hasta a las que no. ¿Se han dado cuenta la cantidad de discos que han salido en estos recientes meses?

Una vez que la contingencia sanitaria nos obligó a todos a parar actividades, la opción que surgió como alternativa fueron los mentados 'streaming'; recurrieron a ellos desde bandas independientes hasta las más consagradas, e incluso a través de festivales que este año no se pudieron llevar a cabo. Abro paréntesis: este miércoles 21, los laguneros de Halcón 7 tendrán transmisión a través del canal de YouTube del México Metal Fest, a partir de las 9:00 p.m.; es una cita. Seguimos…

La buena noticia es que los grupos no se conformaron con sus presentaciones virtuales y, en muchos casos (que no alcanzaremos a explorar en esta ocasión), se metieron al estudio; ¡vaya forma de aprovechar el encierro! Demos un repaso rápido por algunos de los nuevos títulos a sumarse en nuestras colecciones (nomás para darnos un "quemón"): Trivium - What the dead men say, Paradise Lost - Obsidian, Dark Tranquillity - Moment, AC/DC - Power Up, Ozzy Osbourne - Ordinary Man, Testament - Titans of Creation, Iron Maiden - Nights of the Death. Legacy of the Beast: Live in México City, King Diamond - The Institute, Incantation - Sect of the Vile Divinities, Ensiferum - Thalassic, Deep Purple - Whoosh!, Kataklysm - Unconquered, Metallica - S&M 2, Carcass - Despicable (EP) y Benediction - Scriptures… entre muchos otros.

¿Se dieron cuántos "pesos pesados" hay en la lista? ¿Cuántos grupos "de culto"? ¿Cuántos aparecen después de años de aparente letargo?

Doce años después, la batería de Gio Durst anuncia la continuación del show: Benediction está de regreso. El viernes 16, a nivel mundial, se estrenó Scriptures, la nueva producción de uno de los máximos representantes del 'death metal' británico.

En este álbum, recién salidito y que a La Música del Dihablo llegó en formato físico cuatro días antes del estreno mundial, se aprecia la esencia de la banda en sus mejores años; ¡qué bien le hace el regreso de Dave Ingram a las vocales!

El disco, editado bajo el sello de Nuclear Blast (como ha sido desde sus inicios) ronda los 46 minutos de duración, distribuidos en 12 cortes. El desfile infernal da comienzo con Iteration of I, tema del cual se desprende el segundo video promocional, que Benediction sacó al aire un día de que lo hiciera con el nuevo álbum. Como dijimos, la batería anuncia que la historia aún no ha terminado. De ahí, hasta el último acorde de We are Legion, no hay momento para el sano juicio.

Difícil resulta elegir "los mejores temas" del disco; la obra completa es una "bomba", oportuna para estos tiempos que vivimos. The Grooked Man, Stormcrow, Progenitors of a New Paradigm, Rapid Carnality y Embrace the Kill son algunas de las canciones contenidas en el nuevo trabajo, que tardó más de una década llegar, luego de un par de trabajos en los que Benediction parecía extraviado. Hoy, Ingram, Daz Brookes (guitarra), Peter Rew (guitarra), Dan Bate (bajo) y Durst celebran la llegada de Scriptures… y lo mundo pronto lo hará con ellos. Incluso, y si es que las condiciones se dan, los británicos ya agendaron fechas de presentaciones en directo para el mes entrante, principalmente en Alemania. Para este mismo mes, se espera circule los nuevos trabajos de AC/DC, Carcass, Dark Tranquillity y Iron Maiden (una celebración 'Made in México', 20/11/20).

El año de la pandemia va así, entre encierro y la parte activa al mil. Ahora dime tú, ¿cuál disco me recomendarías para el cierre de este grandioso 2020?

Siguen abiertos los canales de la comunicación: La Música del Dihablo [Facebook] y @VozdelDihablo [Twitter/Instagram].