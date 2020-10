Empate con sabor amargo

os Guerreros dejaron ir una gran posibilidad de subir al octavo lugar de la tabla al empatar anoche 1-1 en el Estadio Corona frente a los Tuzos del Pachuca.

Si bien los Albiverdes estaban conscientes que los hidalguenses no les darían muchos espacios, a los de Guillermo Almada les faltó mucha creatividad y variantes para poder siquiera acercarse a la META de Óscar Ustari.

Y es que el planteamiento de la escuadra de la Bella Airosa no cambió mucho respecto a su propuesta a lo largo de la campaña, que los tiene muy cerca de lograr el objetivo de jugar la fiesta grande de la Liga MX.

Los de la Comarca buscaron e intentaron, pero fueron inoperantes al llegar a tres cuartos de cancha, topándose con dos líneas bien trazadas por parte del estratega Pezzolano, que les ha redituado resultados positivos en sus presentaciones.

Debido a la elevada temperatura en la Comarca, el silbante Jorge Isaac Rojas en consenso con los técnicos de los equipos, interrumpió el juego en par de ocasiones para que los protagonistas pudieran hidratarse.

Con pocas aproximaciones en los arcos, el arquero albiverde Carlos Acevedo le puso emoción al partido al minuto 30, al despejar un balón que le regresó Hugo Isaac Rodríguez, pero lo impactó en Ismael Sosa, por lo que el esférico estuvo cerca de introducirse al fondo de las redes.

Romario Ibarra, hermano de Renato, el ecuatoriano involucrado en un problema doméstico en la capital del país cuando defendía la playera del América, tuvo que salir de cambio debido a un problema muscular, siendo sustituido por el charrúa Souza al 40'.

Cuando parecía que los equipos se irían en blanco a los vestidores para el medio tiempo, llegaron las anotaciones con el tiempo cumplido en la parte inicial, que a la postre, serían las únicas que se registrarían.

En la parte complementaria, la tónica del partido no cambiaría. Los Tuzos esperaban a los verdiblancos para que dejaran espacios abiertos y así poderles hacer daño en un contragolpe.

Al 57', luego de que Gorriarán no pudiera conectar de buena manera el balón, en una segunda oportunidad cedió para el "Emperador", quien se acomodó en los linderos del área, para sacar obús con el que se quedó Ustari.

La respuesta del Pachuca, fue adelantar un poco las líneas, pero siempre siendo cautelosos en zona baja, nunca dejando en el mano a mano a sus defensores. Luis Chávez, que ya había marcado, buscó con otro zurdazo volver a sorprender a Acevedo, pero la de gajos se fue por un costado de la portería.

Con el transcurrir de los minutos, los técnicos comenzaron a mover sus piezas. La visita se afianzó más, mientras que los laguneros batallaron para que Orrantia, Aguirre y Ocejo pudieran generar peligro, sobre todo por las bandas.

Ya con el tiempo cumplido, en una jugada prefabricada en un tiro de esquina, el balón le llegó al "Charal" Orrantia, quien metió seco cabezazo que de forma milagrosa controló Ustari, para firmar el empate final.

Con el resultado, los Guerreros llegaron a 19 puntos y se mantuvieron en la novena posición de la tabla, mientras que los Tuzos están en el octavo puesto con 21 unidades.

El próximo domingo en el Corona y ya con un número limitado de aficionados, Santos Laguna recibirá al sotanero del certamen, el Atlético de San Luis.

