'El cáncer no es el fin'; exhorta a mujeres a prevenir

Paula Nuño tiene 29 años y vivir con cáncer de mama no ha sido fácil a su corta edad pues esta enfermedad que le diagnosticaron en mayo de este año ha dejado efectos adversos en su estado físico, funcional, emocional y/o social, sobre todo porque en ese tiempo también atravesaba por un cuadro depresivo, producto de que había puesto punto final a una relación de pareja y además le querían arrebatar a sus hijas.

"Fue una cosa horrible, llegó un punto en el que dije; 'no voy a hacer nada', a lo mejor mis hijas van a estar mejor y su papá va a conseguir a alguien y todo va a estar bien ¿no?, sin mí, estaba muy asustada, no por mí, por mis morrillas. Pero luego dije: 'no, ¡cálmate!, estás toda loca, ¡relájate un chingo, mamita, sí se arma! Fue ahí cuando acepté con mucha más fe los tratamientos y yo creo que ahí fue cuando todo empezó a cambiar", dice la joven durante una plática amena.

En su relato, hace varias pausas para contener el llanto pero segundos después prosigue con una sonrisa y recuerda que su defensa más poderosa para luchar contra el cáncer de mama es su actitud positiva, sus tres hermosas niñas de 11, 9 y 7 años, y el hula hula, una de sus mayores pasiones y principal fuente de ingresos. Antes de que le detectaran esta enfermedad, la joven giraba los aros alrededor de su cintura y de otras partes de su cuerpo en los cruceros de Gómez Palacio, de mañana, tarde y noche; su punto favorito sigue siendo la calle Santiago Lavín, sobre las avenidas Hidalgo o Morelos. Ahora juega con menos frecuencia, ya que no puede exponerse a los intensos rayos del sol y además hay veces que su estado de salud no se lo permite.

"Ahí ando como loca, cuando me siento bien todavía voy y juego, realmente yo no lo veo como un trabajo sino como ir a entrenar y pulir mi rutina y pues ¡vénganse las moneditas!, muchas gracias", dijo mientras soltó una carcajada. Paula tiene 11 años dedicándose a las artes escénicas circenses, también es gestora cultural desde hace cuatro años, le gusta promover proyectos en comunidades vulnerables, le fascina el modelaje y se da tiempo para trabajar en las campañas de publicidad y de venta en una tienda de lencería y ropa interior.

Hace tres años le detectaron fibrosis quística y se había sometido a una cirugía y a un sinfín de tratamientos. Tiempo después empezó con un dolor "muy impresionante" en las axilas y luego apareció una bolita en su pecho. Sabía que era posible que fuera cáncer de mama porque una de sus tías anteriormente se había realizado una mastectomía pero jamás se imaginó que lo desarrollaría tan joven.

"Yo fui con la doctora y me dice: 'es que es por el hula hula, deja de jugar hula hula y no vas a sentir dolor'. Fue un impacto, yo no creía que fuera eso, entonces empecé a reducir el juego pero aun así seguía sintiendo el malestar. Tiempo después me salió una bolita…fui a que me hicieran un chequeo médico, ahí me dicen que lo que tengo es genético, y la doctora me dice que no me iba a estar operando cada vez que me saliera una bolita, yo en ese momento le pedía que se me realizara la mastectomía y ella me la negó, me dijo que no, que era muy pequeña, que a mí no me iba a dar cáncer y que estuviera tranquila, desafortunadamente no llegué a convencer a mi doctora y ahora (después del diagnóstico) estamos en el proceso porque hay ciertas líneas en la axila que son muy delicadas, entonces es lo que estamos intentando salvar para poder ser ya candidata a la operación, yo estoy con mi proceso de quimioterapias y esperando para que me hagan la mastectomía y que todo esto quede en el pasado", cuenta.

Uno de los momentos más difíciles para Pau fue hablar de su enfermedad con sus hijas, lidiar con su estrés, con la caída de su cabello, sus cejas y seguir trabajando en los cruceros pese a los dolores intensos y el ardor que sentía.

"Yo tenía que sacar dinero para seguir viviendo, me sentía muy derrotada en muchos aspectos, había perdido a mi familia y estaba enferma. Sí fue como no quería en mi mente que estuviera pasando. Me acuerdo muy bien el día que me corté el cabello, estaba en el semáforo (trabajando) y tenía un montón de comezón, de repente me estaba rascando y que se me cae un montonal de cabello, tenía la mano llena de cabello, estaba llore y llore en la esquina y en ese segundo fui y me corté el cabello. Llegué a mi casa ya rapada y me acuerdo que mis hijas mayores me dijeron: 'mamá, te ves hermosa, luces bien preciosa'. La más chiquita sí me dijo que qué me había hecho, estuvo negada dos o tres días, estaba enojada conmigo porque me había cortado el cabello, ha sido más difícil con la más pequeñita porque ella no tiene filtros, ella lo siente y lo saca", expresó.

Aunque el proceso no ha sido nada fácil, Paula encontró alivio en los cuidados paliativos y el acompañamiento de su madre y el resto de su familia, así como de amistades, personal de salud y gente que sin conocerla se acercó a ayudarla. No puede faltar la fuerza y el ánimo que le inyecta seguir practicando el hula hula que describe como un círculo de amor. Ahora está convencida de que la vida no se termina con un diagnóstico de cáncer de mama pues se lo detectaron a tiempo y no duda de que tendrá las armas para salir victoriosa de esta batalla, romper muchos récords mundiales, ver a sus hijas crecer y continuar "chuleándose" todos los días mientras se ve al espejo.

"La enfermedad llegó un punto en el que me hacía sentir que ya no era capaz pero ahorita me siento chiflada, me siento consentida, es un punto en el que estoy aceptando el apoyo de las personas, eso es lo que más me ha ayudado en este proceso porque no estoy sola".

En este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la joven madre pide a todas las mujeres que se amen, se autoexploren y prevengan. "La clave es la prevención, uno cree que ahorita es joven, es bonita, es sensual, que no te va a pasar nada, que estás fuerte pero no está demás sentirse a sí mismas. Estamos en una época con mucha información, yo no tuve sinceramente que llegar una noche, levantar las manos y tocar mi axila, yo lo sentía desde antes de que fuera una bolita, sentía el dolor y el malestar, puse mi mano en mi pecho y dije: 'esto no está bien'. Es darnos cuenta que el cáncer no es el fin y que la detección temprana es la mejor arma que tenemos en este momento para ayudar a nuestros médicos a que no avance más la enfermedad. Para muchas personas los pechos es la feminidad pero relájense, el hecho es que si hay un pequeño cambio, debemos atenderlo en ese momento".

En este mes de octubre de sensibilización sobre el cáncer de mama, nació la campaña "Juntas Somos más fuertes" por iniciativa de la tienda de lencería y ropa interior "Coeli" de Gómez Palacio donde Paula labora. Hasta ahora se han unido desde maquillistas, fisioterapeutas, fotógrafos, negocios de ropa, hospitales, restaurantes, nutriólogos, Camina que ofrece servicios de psicología hasta tatuadores para consentir a todas aquellas mujeres que como la joven de 29 años atraviesan por esta enfermedad o que son sobrevivientes. Las mujeres que se inscriben al teléfono 871-727-4776 se someten a un diagnóstico previo y si son candidatas y de acuerdo a la disponibilidad del servicio, se pueden hacer acreedoras de forma gratuita a tatuajes de ceja; cambio de imagen; pedicure; mastografías; coordinados de lencería; extensión de pestañas; entrega de turbantes con mensajes poderosos; renta de vestido y sesión fotográfica para romper estereotipos; y apoyo nutricional y emocional, entre otros.

Ilse Primero Pineda, encargada de la tienda de lencería, dice que Paula fue la inspiración del equipo de trabajo para iniciar con esta campaña. También una de sus tías que fue diagnosticada con la misma enfermedad. Las mujeres que se han acercado a participar a Juntas somos Más Fuertes, ahora se sienten halagadas, muy contentas, con más deseos de superar la enfermedad y conscientes de que una actitud positiva es la clave para enfrentar y sobrellevar los estragos del cáncer de mama.

El mes de sensibilización sobre el cáncer de mama que se celebra en todo el mundo cada octubre contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad que es la principal causa de muerte en mujeres mexicanas. Llevar una alimentación balanceada y alta en fibra; disminuir el consumo de azúcares y grasas; practicar ejercicio; mantener un peso adecuado; evitar el cigarro y el alcohol; realizar una autoexploración mamaria y una mastografía, son algunos de las recomendaciones para prevenir dicho padecimiento.

Incidencia

Nuevos casos de cáncer de mama.

*En lo que va del año, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud federal reporta en el estado de Coahuila 205 casos nuevos de tumores malignos de la mama mientras que en Durango se tiene un registro de 164 casos nuevos de cáncer de mama.

*En todo el país, la cifra total es de 8,505 casos nuevos de tumores malignos de la mama, de los cuales 1,801 se detectaron en Ciudad de México.

*Coahuila tiene una tasa de mortalidad por cáncer de mama por encima del promedio nacional, que es de 17.19 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años o más.

*La entidad se ubica en el rango de 18.01 a 22.35 (alta), mientras que Durango está por debajo, en el de 13.65 a 18, de acuerdo a información del Inegi.