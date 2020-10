Motivado Juan Joel Pacheco por ganar Premio Estatal

Contento y motivado", se dijo el maratonista lagunero Juan Joel Pacheco, luego de ser reconocido con el Premio Estatal del Deporte de Coahuila 2020, en la categoría estelar, la de "Atleta Absoluto".

"No me esperaba el premio, fue una sorpresa. Pensé que iba a estar reñida la competencia. Estoy muy feliz, muy contento; creo que, más que nada, es un logro no solo mío, sino de mi familia, mi entrenador y todos los que me apoyan", mencionó Juan Joel Pacheco Orozco. Agradeció al Gobierno del Estado y al Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec), además del Instituto Municipal del Deporte de Torreón, por el apoyo que se le ha brindado, al tiempo de comprometerse para seguir mejorando sus tiempos y llegar en la mejor forma a los Juegos Olímpicos de Tokio que se celebrarán durante el próximo año.

El jurado calificador, que estuvo integrado por periodistas, atletas, entrenadores y otros especialistas, valoró los resultados del fondista nativo de Torreón, quien representará a México en la próxima olimpiada, para otorgarle este preciado reconocimiento. Juan Joel siempre tuvo como META la calificación a los olímpicos de Tokio, para lo que desde años atrás trasladó su residencia al Estado de México, donde ha podido entrenar en la altitud para llegar de la mejor manera a la prueba reina de los 42 kilómetros y 195 metros.

Por otro lado, Juan Joel Pacheco participó el pasado sábado en el Campeonato Mundial de Medio Maratón, celebrado en Gdynia, Polonia, en donde consiguió resultados positivos en lo grupal y en lo individual.

29 AÑOS de edad tiene Juan Joel Pacheco, quien está clasificado a los Juegos Olímpicos.

El ganador del Premio Estatal del Deporte Coahuila 2020, culminó en la posición 30 de esta competencia, al cronometrar un tiempo de 1 hora, 1 minutos y 20 segundos, con lo que mejoró su marca personal en más de un minuto y logró adjudicarse la octava mejor marca mexicana de todos los tiempos.

El jaliciense José Luis Santana, compañero de entrenamiento del lagunero, fue el mejor mexicano en esa prueba y llegó apenas por delante de Juan Joel, en la posición 29 de manera global, con crono de 1 hora, 1 minuto y 11 segundos, mientras que Jesús Arturo Esparza completó al equipo varonil mexicano, llegando a la META en el lugar 96, con tiempo de 1 hora, 4 minutos y 35 segundos. Con esos resultados, el equipo mexicano terminó en la posición 12 de la competencia, mientras que la selección femenil tuvo un logro histórico al ubicarse en quinto lugar; el escuadrón azteca estuvo integrado por Úrsula Patricia Sánchez, Andrea Soraya Ramírez, Daniela Torres y Brenda Flores.

José Luis Santana y Juan Joel Pacheco lograron sus mejores marcas de por vida en la prueba de medio maratón, su próxima competencia será el 6 de diciembre en el Maratón de Valencia, España, donde continuarán con su extenuante preparación rumbo a Tokio.