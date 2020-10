Domingo de elecciones en Coahuila, 'triste y desairado' para doña Leonila

Leonila Hernández tiene 73 años y para ella, ayer domingo de elecciones fue distinto, "triste y desairado".

Su familia habita en la colonia Martínez Adame del municipio de Torreón y dice que han resentido desde hace más de medio año la crisis económica por el COVID-19 y además, siente que en esta ocasión hubo poca participación ciudadana porque "mi padre Dios se llevó a tanta gente por esa méndiga enfermedad del coronavirus".

La señora de la tercera edad acudió a emitir su voto a la casilla de la sección 1275 que se instaló en la escuela Popular número 1 donde su hijo de 34 años fue funcionario de casilla.

Aunque la mujer dio una lección de civismo en estas votaciones y atendió las medidas sanitarias, dice que de los políticos no espera mucho. "Uno cumple con venir y ya, los políticos no quieren ayudar, dicen que ahorita no hay que hasta que haya luz verde. ¿Y con qué ayudan?, con nada, nomás con una despensa, yo digo que nos deben de alivianar con un dinerito, por no dejar, no pide uno millones", expresó.

La señora Leonila platicó que su esposo que trabaja como vendedor de automóviles en una agencia se quedó con medio sueldo desde hace siete meses mientras que ella se va a ayudarle a una de sus hijas a vender gorditas, por lo que prácticamente viven al límite.

En la casilla que votó Leonila, la jornada electoral concluyó en punto de las 18:00 horas de este domingo por lo que hubo algunas personas que por llegar fuera de tiempo de la hora establecida por las autoridades electorales se quedaron sin la posibilidad de emitir su sufragio.

El proceso electoral del domingo 18 de octubre se desarrolló sin indicentes en materia de salud.

En las casillas electorales se colocaron filtros sanitarios, se hizo la entrega de gel antibacterial y se repartieron cubrebocas en caso de que los electores no portaron esta mascarilla protectora.