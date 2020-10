División de casilla en Torreón molesta a ciudadanos

La división de la casilla 1314 en Torreón generó molestia y reclamos de parte de habitantes del sector oriente de la ciudad, mismos que al llegar a los diversos planteles en los que fue instalada encontraron dudas y falta de información de parte de funcionarios y colaboradores electorales.

Ciudadanos incluso de la tercera edad y con apoyo para su movilidad recorrieron hasta tres escuelas para poder encontrar su apellido y así emitir su voto, señalaron que se trató de una omisión de parte del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) que debió ser resuelto con "mejores formas".

"Yo he votado toda la vida aquí y ahora me salen con que es en otro lado, que por la pandemia, me hacen caminar más y no se puede estar jugando", lamentó Jesús Javier Rivera, habitante de la colonia Rincón Los Nogales.

Los funcionarios en la propia casilla 1314 informaron a El Siglo de Torreón que debido a la pandemia del COVID-19 y las medidas adoptadas al respecto por el IEC para evitar aglomeraciones, se determinó dividir la casilla contigua en cuatro planteles educativos, el primero de los mismos en el fraccionamiento Villas San Ángel y el resto en los alrededores de Sol de Oriente. Para ello se colocaron lonas en las entradas a los planteles en los que se informó sobre los apellidos disponibles en cada lugar.

Sin embargo, ante la costumbre de la población de haber votado en el mismo lugar durante varios años, muchos optaron por retirarse o reclamar a los funcionarios, afirmaron sin embargo que la mayor parte de los votantes que acudieron sí realizaron su sufragio sin mayores inconvenientes.

Dentro de la misma casilla se reportaron otros incidentes durante la mañana del domingo principalmente, se informó que alrededor de las 10:00 horas un grupo de mujeres acudió a votar portando playeras con logotipos del color de un partido político, se les invitó a retirarse y regresar con otra vestimenta que no hiciera alusión a preferencias partidistas. Alrededor del mediodía vecinos de la calle Okayama de Sol de Oriente reportaron a El Siglo de Torreón que taxis dejaban a personas "acarreadas" en las entradas de la casilla, sin embargo no se recibió ninguna denuncia oficial respecto a esa situación.