Charito Ruíz tiene COVID-19 y la 'acusan' de contagiar a Lupita D'Alessio

Luego de realizar un viaje a Cancún, la influencer regiomontana Charito D'Alessio, esposa de Ernesto D'Alessio compartió mediante su cuenta de Instagram que dio positivo a la prueba de COVID-19.

Esto, después de que circularon algunos rumores de que la nuera de Lupita D'Alessio la habría contagiado del virus durante su estancia en la Riviera Maya.

“Me negaba a hablar del tema, sobre todo porque me fui de viaje y eso intensifica el chisme, pero como ya es demasiado... mi suegra no tiene nada caray, mis hijos no tienen nada, mi esposo no tiene nada, la única positiva soy yo”, aclaró.

En su contenido además de aclarar que su suegra está libre del virus, aseguró que ni su esposo e hijos son portadores, por lo que ha respetado el confinamiento sola en su habitación sin tener contacto con ellos.

Algunos de los síntomas que tuvo en un comienzo fueron cansancio, dolor de cabeza y fiebre, por lo que se aisló y realizó la prueba para confirmar.