Miley Cyrus sorprende con cover de 'Zombie' de The Cranberries

Este sábado por la noche, la cantante Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores de redes sociales con un cover de 'Zombie', tema emblemático del grupo The Cranberries.

Por medio de Twitter con más de 700 mil reproducciones en poco tiempo, su nombre se volvió tendencia en búsqueda.

Esta no es la primera vez que Miley asombra con su interpretación de algún tema existente, pues hace algunos meses impactó con Why'd You Only Call Me When You're High? de Arctic Monkeys, mismo que actualmente es uno de los audios más utilizados dentro de la plataforma de Tik Tok.

Fue parte de su concierto Unplugged para MTV.