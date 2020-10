La leyenda es verdad: 'Babe' Ruth predijo HR

- Uno de los mitos (que igualmente puede tener el apelativo de "hito") más grandes en la historia del beisbol, es el famoso jonrón "cantado" de Babe Ruth en el tercer juego de la Serie Mundial de 1932, cuando "el Gran Bambino" apuntó con sus dedos hacia el jardín central y en una auténtica proeza, fue ahí a donde dirigió un cañonazo que hizo a la pelota terminar detrás de la barda.

La complejidad de algo tan azaroso como predecir la dirección en que viajará una pelota y además con la osadía de avisarle al pitcher rival y a todo el mundo, que se va a conectar un jonrón, es algo simplemente inaudito, pero hoy, 88 años después, se ha confirmado que en verdad ocurrió. Al no existir una evidencia visual contundente, como alguna fotografía o filmación, ni testimonios de quienes vivieron ese momento y pudieran confirmarlo o desmentirlo, esta leyenda del que sin duda, es el más legendario beisbolista de la historia, se convirtió en un mito que pasó de generación en generación y que ha sido discutido en incontables tardes de café o en las barra de algún bar.

El mito se ha perpetuado durante todo este tiempo, debido a que es una historia tan increíble como fascinante, pero hay quienes se han dedicado a buscar la verdad y parece que la han encontrado: el periodista estadounidense Dan Joseph realizó una biografía de Lou Gerigh, en la que parece dar con la respuesta a esa interrogante. "El Caballo de Hierro", como se le conoce a Gerigh por su récord de más juegos disputados de forma consecutiva, fue, además de un enorme pelotero y compañero de Babe Ruth, un caballero del diamante, respetable y honesto, alguien en quien se podía confiar.

Por si fuera poco, solamente detrás del cátcher Gabby Hartnett y el ampáyer Roy Van Graflan, fue Lou Gehrig la persona que estuvo más cerca de George Herman Ruth en aquel histórico momento en que apuntó hacia el jardín central del Wrigley Field durante el quinto inning del tercer juego de la Serie Mundial de 1932, entre los Yanquis de Nueva York y los Cachorros de Chicago.

Durante la investigación para su libro titulado "Last Ride of the Iron Horse: How Lou Gehrig Fought ALS to Play One Final Championship Season" (El último viaje del Caballo de Hierro: Cómo Lou Gehrig peleó con la Esclerosis Múltiple para jugar una última temporada de campeonato), Joseph dio con una grabación en audio, de un show de radio que era transmitido por la NBC y que permanecía inédito hasta nuestros días, luego de su emisión original en 1932. En ese audio, Gerigh confirma que la hazaña del "Gran Bambino", es totalmente cierta.

"Cincuenta mil fanáticos y los jugadores de los Cachorros estaban gritándole cosas a Ruth cuando llegó al plato con el marcador 4-4. El pitcher Charlie Root puso a Ruth en cuenta de 2-2. ¿Y entonces qué hizo?", dice Gehrig de Ruth: "se para allí y le dice al mundo que va a botar el próximo (pitcheo). Y no sólo eso, sino que le dice al mundo por dónde la va a botar, por las gradas del jardín central. Unos pocos segundos después, la bola cae justo donde apuntó, en las gradas por el central. Anunció su batazo y luego lo logró. Les pregunto: ¿Qué se puede hacer con un tipo así?", se escucha decir a Gehrig en el único audio existente que habla de ese hito deportivo, grabación que Dan Joseph hizo pública a través de su cuenta de Twitter @danjosephautor.

"Yo he jugado mucha pelota, pero jamás había visto una exhibición de valentía como esa", remató Gehrig. Por su parte, Joseph comentó: "hasta que escuché el audio, dudaba que realmente hubiese ocurrido, pensé que era un mito de un periodista. Después de escuchar a Gehrig, que estaba en el círculo de espera, estoy inclinado a creer que lo hizo. Gehrig tenía una reputación de persona muy honesta, muy franca. Yo no creo que lo hubiese dicho al menos que reflejara lo que realmente vio y creía. Esto probablemente no es una prueba irrefutable de que Ruth predijo su batazo, pero mueve la escala más hacia el lado de 'sí lo hizo'".

Los Yanquis ganaron ese juego por 7 a 5 y barrieron la Serie Mundial para conseguir su cuarto campeonato, pero sin duda, lo más recordado de ese otoño fue el inigualable acto realizado por Babe Ruth al predecir su jonrón, lo que contribuyó a su status de leyenda y lo confirma como un deportista fuera de este mundo.

88 AÑOS han pasado, desde ese icónico momento en que "El Gran Bambino" anunció su jonrón.