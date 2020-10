Supervisan que se cumpla Ley Seca en Torreón

La Coordinación Operativa de Control de Padrones montó este fin de semana un recorrido especial en bares y restaurantes de la calzada Colón y la avenida Morelos de Torreón en el marco del arranque de la Ley Seca en toda la entidad y por las elecciones de este domingo.

Se trata de acciones inspección y vigilancia sanitaria en general, en las cuales se revisa que los administradores y trabajadores de cada local comercial se apeguen a las medidas de prevención del COVID-19 y los protocolos de atención al público que han sido difundidos desde el inicio de la reactivación económica, además de las disposiciones especiales en cuanto a venta de alcohol que se ordenaron este fin de semana.

Durante el primer día de vigilancia se observaron clientes acudiendo a los diversos comercios. Aunque el consumo de alcohol estaba permitido en los giros de restaurantes y restaurantes bar, se vigiló el cumplimiento de las horas de cierre establecidas (medianoche) y que no ocurrieran aglomeraciones de clientes, como consecuencia de la alta demanda de bebidas alcohólicas que trae regularmente la llamada Ley Seca.

Los recorridos de vigilancia están siendo encabezados por la Secretaría de Finanzas de Coahuila mediante Control de Padrones, cuyos inspectores se hicieron acompañar de agentes de la Policía Civil de Coahuila (PCC), mismos que cuentan con instrucciones de intervenir o apoyar en caso de que se detecte alguna anomalía de seguridad o sanidad en cada uno de los comercios; también montan vigilancia de forma regular elementos municipales, mediante la Dirección de Inspección y Verificación y la Dirección de Salud Municipal.

La vigilancia se mantuvo ayer sábado en la misma calzada Colón y negocios del Paseo Morelos, así como de los principales corredores gastronómicos y recreativos de la Comarca Lagunera, se revisa que no se estén llevando a cabo ventas de alcohol, ya ni siquiera en los restaurantes o restaurantes bar. Durante el viernes por la noche y hasta el sábado por la tarde no se reportaron incidentes mayores, solamente se informó de apercibimientos y llamados de atención pero en el tema de la prevención sanitaria, situaciones que además no ameritaron sanciones económicas o mucho menos clausuras indefinidas.

Las autoridades llaman a los comercios como expendios, tiendas con venta de bebidas alcohólicas y demás giros a que eviten vender ese tipo de productos durante este domingo, de otra forma se harán acreedores a clausuras definitivas de sus establecimientos, o bien, las personas que sean sorprendidas comprando o consumiendo en la vía pública podrían ser detenidas por las corporaciones de seguridad.

El objetivo de la Ley Seca en Coahuila es el evitar incidentes electorales y de otra índole entre la población, especialmente en el contexto de la pandemia del COVID-19 y que sigue impactando entre los laguneros y habitantes de todo Coahuila.

La venta de alcohol se podrá realizar de nueva cuenta mañana lunes con horarios regulares, una vez que se haya desahogado la actividad de los comicios en toda la entidad.

