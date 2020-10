Instan a evitar aglomeraciones durante celebraciones

Autoridades regionales llaman a la población a evitar aglomeraciones durante las próximas celebraciones de San Judas Tadeo y el Día de Muertos, mismas que inician formalmente el próximo 28 de octubre.

Fue la Secretaría del Trabajo de Coahuila la que recordó a la población que las visitas a los panteones por el Día de Muertos se harán desde el próximo 28 de octubre y terminarán el 4 de noviembre, se busca evitar aglomeraciones de visitantes en los cementerios mediante la extensión de esos días de celebración tradicional, además de que serán las autoridades municipales las encargadas de montar las acciones específicas en cada panteón para el ingreso de visitantes.

En todos los casos no se deberán de permitir visitas mayores a los 45 minutos, ni en grupos numerosos, estrategia que permitirá una capacidad no mayor a 200 personas dentro de los cementerios; entre los comercios ambulantes de los alrededores habrá vigilancia especial para evitar aglomeraciones, no se les permitirá despachar alimentos o bebidas para consumo en el lugar, ni montar sus tradicionales puestos a poca distancia de otros.

De igual forma en las celebraciones de San Judas Tadeo se hace el llamado a la población para que la entrega de reliquia se haga extremando precauciones, evitando las aglomeraciones dentro y fuera de domicilios, así como usando en todo momento el cubrebocas y la distancia social como medidas de prevención del contagio del SARS-CoV-2 (COVID-19).

Las danzas tradicionales se deberán de llevar a cabo sin la presencia de espectadores aglomerados, procurando también la distancia entre los bailarines y quienes apoyen la logística de las mismas.

En ambos casos las corporaciones policiales estatales y municipales estarán prestando apoyo en materia de vigilancia en todos los sectores y de forma permanente.